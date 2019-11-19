普洱茶深受国人喜爱，除了味道好，其还有一定的健康功效。近日，英国《自然·通讯》杂志刊登我国一项新研究发现，普洱茶可通过影响肠道—肝脏对话，调节肠道菌群和胆汁酸代谢，降低高胆固醇血症（血脂），发挥降脂减肥功效。

之前有多项研究表明，普洱茶具有降胆固醇的作用，但其机理尚未阐明。上海交通大学附属第六人民医院转化医学中心贾伟教授课题组和上海中医药大学交叉科学研究院李后开教授首次系统揭示了普洱茶减肥降脂的作用机制。研究人员给正常饮食和高脂饮食两组小鼠饮用普洱茶26周。对照研究发现，在小鼠饮食量不变或增加的情况下，普洱茶可明显降低小鼠体重，而且可显著降低血清和肝脏总胆固醇及甘油三酯水平。研究人员对参试者进行4周的普洱茶研究，也得出了相同的结论。

该研究将普洱茶与肠道菌群和胆汁酸代谢联系起来，解释了普洱茶降低胆固醇是通过改变肠道菌群结构、促进胆汁酸合成的机制。通过相关性分析以及动物实验验证，首次阐明了茶褐素是普洱茶中降低胆固醇的主要活性成分。

研究人员表示，普洱茶对于降低胆固醇的机制已经较为清晰，但它显然不能替代药物。作为一种传统饮品，可以将饮用普洱茶融入到日常生活，作为维护健康的一种方式。（徐 澄）