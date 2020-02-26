首都医科大学宣武医院老年综合科副主任医师 杨 伟 □郝博威

有些人不吸烟、不喝酒、规律饮食，但年纪轻轻就患上高胆固醇血症，这是什么原因？

高胆固醇血症主要分为两类：一类是原发性高胆固醇血症，包括家族性高甘油三酯血症、原因不明的原发性高脂蛋白血症；另一类是继发性高胆固醇血症，包括糖尿病高脂血症、药物性高脂血症等。如果一个人很年轻就被高胆固醇血症盯上，可能就是家族性高胆固醇血症。该病是一种罕见的常染色体显性遗传性疾病，具有明显的遗传倾向和家族聚集性，中国人患病率约为0.2%。患者的低密度脂蛋白胆固醇水平会异常高，但甘油三酯正常，容易早期罹患心血管疾病。若怀疑自己为高危人群，可通过“荷兰临床脂质网络标准”（见表）进行初步判断，或到医院检查确诊。

若家中有高胆固醇血症患者，其他直系亲属也应重视，建议做到以下几点。

1.积极运动。既可增强心肺功能，改善胰岛素抵抗和葡萄糖耐量，还能降低血浆三酰甘油和胆固醇水平，升高“好”胆固醇水平。运动形式可选择中速步行、慢跑、游泳、跳绳、做健身操、骑自行车等有氧活动。每次运动前，应先进行5~10分钟预备活动，使心率逐渐达到理想水平，然后运动20~30分钟，运动后最好再进行5~10分钟放松活动，每周至少活动3~4次。

2.戒烟。吸烟会升高血浆胆固醇和三酰甘油水平，降低“好”胆固醇水平。停止吸烟1年，血浆中“好”胆固醇可上升至不吸烟者的水平，冠心病的危险程度可降低50%，甚至接近于不吸烟者。

3.饮食有节。饮食结构会直接影响血脂水平，血浆胆固醇水平易受饮食中胆固醇摄入量的影响，进食大量饱和脂肪酸可增加胆固醇的合成。通常，肉、蛋及乳制品等食物，特别是蛋黄和动物内脏中的胆固醇和饱和脂肪酸含量较多，应限量进食。食用油应以植物油为主，每人每天用量以25~30克为宜。

4.遵医嘱服药和治疗。部分血脂异常者可通过调整饮食、改善生活方式、科学用药等方法达到比较理想的血脂调节效果，有极少数患者血脂水平非常高，多见于有基因遗传异常者，可通过血浆净化、外科手术等进行治疗。未来，基因治疗有可能攻克顽固性遗传性血脂异常。▲