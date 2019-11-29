药物降脂有哪些误区？

（1）高脂血症无任何不适，就不用吃药了吗？ 有些人体检时发现有血脂异常的情况，但是没有任何症状，就不重视，也没有采取饮食控制、加强运动等措施是不正确的，需不需要用药应由医生做出判断。

（2）只有血脂异常的人才需要药物调脂吗？ 有些人，如伴发冠心病、糖尿病或者有中风史的患者，即使血脂检查结果在正常范围内，也需要服用调脂药物进行控制。

（3）有血脂异常，仅靠药物治疗吗？ 目前公众对胆固醇高的不利影响已经逐渐有所认知，人们对自身胆固醇的重视度有所上升，但是现今有些人寄希望于仅仅使用调脂药物来控制血脂。要知道，调整饮食结构、采取健康的生活方式是控制血脂异常的基石，单纯依靠药物治疗是不合理的。

（4）监测到血脂达标后就可以停药吗？ 血脂异常或者合并冠心病等并发症的患者，血脂正常后不可立即停药。除少数人能够通过严格的饮食调整和生活方式改变长期控制目标血脂，绝大部分人需要长期服用调脂药，一旦停药血脂可能会迅速回升。

（5）调脂药的副作用大，就不敢用药了吗？ 调脂药可安全用于绝大多数的患者。有些患者服药后怀疑发生了调脂药相关的不良反应，没有在医生和药师指导下选择自行停药，这是错误的。