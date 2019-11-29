先锻炼后吃饭有助控糖
英国巴斯大学和伯明翰大学的一项联合研究发现，调整好吃饭和锻炼的顺序，超重人群就可以更好地控制血糖水平。
研究团队选取了30名超重或肥胖的男性，要求他们参加为期6周的试验。一组人先吃早饭后锻炼，另一组人先锻炼后吃早饭，两组人的训练内容相同，食物摄入量也相当。还有一组人作为对照组，不调整生活方式（如完全不锻炼或不吃早饭）。结果显示，早餐前锻炼的参试者所消耗脂肪是早餐后锻炼者的两倍。脂肪消耗的增加主要是由于禁食一整夜后，参试者在运动过程中的胰岛素水平降低，这意味着他们需要消耗更多的脂肪组织作为燃料。此外，餐前锻炼的参试者肌肉中含有更多关键蛋白质，特别是那些负责将葡萄糖从血液输送到肌肉的蛋白质。因此，他们的肌肉能够更好地对胰岛素产生反应，这就有助于保持血糖水平稳定。研究结论发表在《临床内分泌与代谢杂志》上。
研究人员表示，两组参试者在6周内的体重下降程度并不存在明显差异，但进食和锻炼顺序对他们的总体健康水平产生了不同的影响。在一整夜禁食后，先运动再吃饭可以增加锻炼带来的健康益处。 （卢一飞）
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