曾经被称为“成年型”的Ⅱ型糖尿病近年来有低龄化、几何级化发展的趋势，如何在日常生活中干预显得尤为重要。西安交通大学第一附属医院内分泌代谢科副主任郭辉，就如何科学防治糖尿病进行热线解答，以下为部分精彩内容摘录：

问：我前两年血糖偏高，这两年一直注意饮食和锻炼，现在的血糖是正常值，这算是逆转了吗？

郭辉：有些患者尤其是Ⅱ型的糖尿病患者，在发病早期阶段如果给予正确积极的治疗，在血糖是控制得比较好的情况下可以脱离药物，单纯经过规律的运动锻炼、合理的饮食、保持体重在理想的水平之内，血糖的水平依然可以维持的非常好。这种情况应该称之为临床缓解更为恰当，并不能说是糖尿病已经逆转或者是治愈，因为，如果不注意的话，还是会发生血糖升高。

问：我母亲80岁了，血糖高，属于比较胖又不控制饮食的人，这该怎么办？

郭辉：对糖尿病管控而言，控制饮食是重中之重，糖尿病之所以会发生，在很大程度上就是因为饮食上不节制导致的。所以，糖尿病患者一定要坚持合理饮食、规律运动等健康的生活方式。在此基础上，如果血糖依然不达标，在没有胃肠道功能紊乱以及肝肾功能允许的情况下，可以服用二甲双胍。二甲双胍既能改善血糖，还能够在一定程度改善脂代谢特别有减少内脏脂肪的作用，这对改善中心性肥胖具有非常重要的意义。因此，二甲双胍对肥胖的糖尿病患者效果也更好一些。

问：米饭、面条等主食富含碳水化合物，升糖速度快，能不能不吃主食，或者不吃细粮？

郭辉：糖尿病人吃主食有几个常见的误区：第一，不吃主食。主食是人体能量来源的必须物质，主食吃太少容易发生低血糖。长期不吃主食更是会造成营养不良、饥饿性酮症。建议糖友们每日都要进食一定量的主食，一般身材中等的成年人，每日可吃5两（生重）左右的主食，具体值应根据身高、体重、活动量等进行计算。

第二，不吃细粮。细粮不是不能吃，而是要少吃，粗细搭配的来吃。长期大量吃粗粮也会造成弊端，比如引起脂质、矿物质的代谢紊乱。

第三，不吃早餐或不吃晚餐。事实上，这样进餐不规律反而会加重血糖波动，对身体造成更大的损伤。

第四，不甜就多吃。没有甜味不代表含糖量低，很多主食吃起来平淡，但却富含淀粉，进食后经过消化吸收其实就是糖。所以糖友们不可单凭甜味来判断含糖量，也不要盲目相信无糖食品，但可以通过血糖监测来评估。

第五，主食吃多了，加药来弥补。药物控制血糖是建立在合理营养饮食基础上的，如果因为没控制饮食而擅自加减药量，这个度比较难把控，也容易使药物治疗失去疗效。糖尿病患者应合理安排每餐的主食量。

另外，饭不要煮得太软烂，越是软烂的饭越容易被身体消化吸收并转化为血糖。还有，吃的时候要细嚼慢咽，吃得越慢升糖越慢。