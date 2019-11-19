心脏病临床研究发现 支架搭桥不比药更有效
新华社电 美国《华尔街日报》网站11月16日刊文称，一项大型研究发现，血管支架和冠状动脉搭桥手术在预防数百万美国人心脏病发作和致死方面的作用，并不比强化药物治疗和改善健康习惯更好。这为心脏病学中存在的一项重大争议提供了新的见解。
这项研究是迄今为止给出如下暗示的最大规模和最为缜密的研究之一：尽管血管支架和心脏搭桥手术可以挽救心脏病患者的生命，但对于大多数慢性或病情稳定的冠心病患者来说，它们未必比降胆固醇药物和其他健康习惯的改变更好些。大约有940万美国人患冠心病。
不过，研究人员发现，在缓解频繁出现心绞痛的患者的症状方面，支架或搭桥手术的效果要好于单单依靠药物和改变生活方式。
这一结果将使得从事支架手术治疗的干预性心脏病医生，与开具降胆固醇和降血压药处方以及嘱咐患者改变饮食和进行锻炼的预防性心脏病医生之间，业已激烈的争论变本加厉。
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