发现肺小结节怎么办？

医学指导／广东省人民医院胸外科主任兼肿瘤治疗中心副主任、广州地区中青年实力医生乔贵宾教授

一名小伙子，连续几个月跑遍全国各大医院，手里提着一行李箱的CT片，见到医生就“跪求”帮他切了肺上小结节。这样的病人故事其实并不罕见。

日前，广州日报名医大讲堂线上“发现肺结节，该怎么办？”微课上，广东省人民医院胸外科主任乔贵宾教授指出，据不完全统计，如果全国近14亿人口都去做一次胸部CT检查，可能1亿多人会发现有肺小结节。

肺小结节分良性、恶性，也意味着离癌可远可近，因而分外让人紧张无措。发现肺小结节，到底该怎么办？乔贵宾一一讲述。

病例

小伙拎一箱CT片“求切”

“发现肺小结节，给病人带来的心理压力太大了！”乔贵宾感叹说。

半年多前，一名外省小伙子来到乔贵宾门诊，带着一个大行李箱，一打开里面满满的CT片！原来，此前他体检发现了肺上有小结节，于是到处找医生诊断，结果有的说“没事”，有的说“像肺癌”，弄得他紧张万分。

为了求医，小伙子甚至辞职了，每个月做一次CT检查，“无论是不是癌，都请您帮我手术切了吧！”，小伙子差点跪下了，就连陪着来的他妻子也帮着“求切”：“他一直活在肺癌的阴影里，太痛苦了！”

可乔贵宾仔细看，判断非常大可能不是癌，影像特征全是炎症性的。针对他的情况，乔贵宾带着他去找心理医生，诊断为较严重的抑郁症、焦虑症，经过综合治疗逐渐平和下来。至于肺小结节，在乔贵宾的指导下随访半年多，完全没问题。

数据

90%肺小结节是良性的

临床上，肺小结节发现率非常高，据医学界估算，全中国近14亿人口，如果都去做一次胸部CT，可能1亿多人会发现有肺小结节。

尽管如此常见，但很多人不知道，肺结节其实不是病名，而是一项影像学诊断——是人体胸部CT二维成像后，呈现圆的、椭圆的或像云块状的影子，纯白或发灰，这样的影子正常肺里没有，所以异常。

而所谓肺小结节，就是影子直径小于1厘米，如果不是体检或受伤、因病检查等偶然发现，人根本不知道肺里有结节，也无相关不适症状。

肺小结节有良性、恶性之分。乔贵宾指出，绝大部分人不用紧张，临床发现，90%是良性的。

良性的第一种情况，肺小结节其实是炎症、疤痕引起的；第二种情况，肺小结节是良性肿瘤，在所有肺小结节里良性肿瘤占了大多数，它既不长大，也不往外扩散，对人体没多大伤害。两种肺良性小结节很多，比如错构瘤、炎性肉芽肿、疤痕、淋巴结、炎性结节等。

但也不能放任不管，因为确实有10%的肺小结节是恶性的，意味着是癌前病变甚至早期肺癌，必须重视。

辨别

如何揪出10%“恶结节”？

乔贵宾说，辨别肺小结节是良性还是恶性，一看“颜值”二看“家世”三看成长轨迹，从影子鉴别“形象”。

一看“颜值”，就是从小结节的外形判断，边缘光滑、密度均匀，属于好看的，多属良性；而不光滑有毛刺、有空洞、有血管气管影，密度不均匀，属于不好看，属于“颜值低”的恶性外形。

二看“家世”，就是有没有肺癌等恶性肿瘤家族史，直系亲属有得过的话，遗传因素要考虑。

三看成长轨迹，指的是小结节的发展情况。如果“一看”“二看”都不确定，那就动态观察它，看它的形态、大小、密度等有没有变化再定。按国内外专家的共识，小结节的危害与恶变程度低，尤其是小于5毫米，监测到变化、进展时再处理也来得及。