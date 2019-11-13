肺纹理增粗、肺小结节，胸片在告诉你什么？

本期主题：CT检查发现肺结节需要穿刺吗？

很多人在拿到胸片报告的时候都会看到有肺纹理增粗、肺部小结节这样的结论，肺纹理增粗是什么意思？肺部结节又提示了什么问题？本文将为您一一解答。

肺纹理增粗是放射科最常用的名词之一，肺纹理是指胸部影像检查时看到的从肺门向肺野外围延伸的放射条状阴影，它主要是由肺动脉，肺静脉，支气管以及淋巴管组成，X线胸片上看到肺纹理增多可能是生理性的，也可能是病理性的。

生理性的肺纹理增粗可见于剧烈运动后、长期吸烟者，长时间暴露在粉尘环境下工作者，妇女经期、孕产妇等人群。也有研究显示，随着年龄增长肺纹理是逐渐增粗的，其原因可能是肺组织和功能衰退, 长期吸入空气中飘浮的各种尘埃颗粒等。

病理性的肺纹理增粗，可见于发热、肺炎早期、急慢性支气管炎，某些心脏病或者心脏病后期（肺充血、肺淤血、肺水肿，心功能不全），淋巴性疾病，职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病等。

如果胸片只检出肺纹理增粗，供临床参考价值不大。还需要分析肺纹理增粗的性质，并与其他X线表现和临床情况及技术条件结合起来综合考虑，才能得出正确的结论。也就是说，没有任何临床症状的肺纹理增粗，很可能是正常生理性的。

胸片检查时发现肺内出现异常的高密度结节，称为肺结节。当患者在医院得到肺结节的影像报告，它具体代表什么疾病不能自己片面的理解。它可能代表很多疾病，比如常见的良性疾病、血管性疾病，或者已经钙化了的结节，当然也可能是肺癌。所以并不是所有的肺结节都是肺癌。

经胸片检查发现了肺结节后，影像科医生一般会从结节大小、形态、结节密度、结节与周围的毗邻关系这几个方面来论证一个结节的危害性。如果通过片子可以判断出是很明显的良性结节，医生通常会建议定期复查，如果判断出有恶变的可能，医生就会建议进一步复查CT进行精细观察。

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专家简介：

侯代伦，医学博士，主任医师，教授，博士生导师，首都医科大学附属北京胸科医院影像科主任。

擅长：结核病影像学诊断鉴别、肺小结节鉴别诊断、CT引导下肿瘤微创介入诊疗

出诊时间：周三影像科会诊，周四上午门诊二楼肺结节门诊。