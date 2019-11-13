发现肺部结节，你该怎么办？

本期主题：CT检查发现肺结节需要穿刺吗？

经过科学系统的检查后发现肺内有肺结节存在，无论结节数量是单个还是多个，医学上要建议进行随访观察，就是要在医生监督下对患者进行定期随访。

随访的时间有国际标准，小于4毫米的结节暂时不用随访；5毫米以上的结节要进行科学随访，有的3-6个月复查，有的6-12个月复查，要遵医嘱进行；大于8毫米怀疑恶性的结节要积极采取外科治疗手段；而对于已经判定良性的结节，暂时不需要采取积极措施。

“磨玻璃结节”是什么？

肺磨玻璃结节指的是CT影像上，像磨砂玻璃质地的密度轻度增高的云雾状淡薄影。近些年磨玻璃结节的检出率较之前大大提高，这主要还是因为医疗设备的快速发展，用普通的X线胸片看不到的结节现在看到了，所以大家没有必要恐慌，平常心对待，积极检查治疗即可。

肺结节都要进行穿刺活检吗？

肺结节一般可分为实性结节、亚实性结节两类，上面说到的磨玻璃结节一般是亚实性的。肺是含气的器官，在肺内长了一个结节，如果想要明确它的性质，要进一根针进行穿刺活检，取出这个标本才可以做病理的确诊，但并不是所有的结节都要进行穿刺活检。

磨玻璃结节早期穿刺活检阳性率比较低，所以肺穿刺主要是针对实体瘤，实体瘤穿刺活检是必要的。有些非肺癌病变，比如肺结核或真菌感染，也需要用穿刺针取出来进行实验室检查，明确感染源或进行耐药性检测。

在肺结节的治疗方面一定要遵医嘱进行。经过一段时间的随访，在能够看到这个病灶在增大或者出现恶变迹象的时候再进行处理，这是最科学的。

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专家简介：

侯代伦，医学博士，主任医师，教授，博士生导师，首都医科大学附属北京胸科医院影像科主任。

擅长：结核病影像学诊断鉴别、肺小结节鉴别诊断、CT引导下肿瘤微创介入诊疗

出诊时间：周三影像科会诊，周四上午门诊二楼肺结节门诊。