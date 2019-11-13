消渴丸降糖 三类人不宜用

68岁的李阿姨一直服用格列齐特片来降糖，最近半年，她的血糖忽高忽低，很不稳定。经朋友介绍，她买来一种名叫“消渴丸”的降糖药，朋友说它是“纯中药”，于是李阿姨开始自我调节用药方案，在每天的降糖药里多加了一种消渴丸。用药之后，李阿姨却出现了心慌、手抖、冒冷汗等症状，到医院就诊后发现低血糖了。医生说，造成这一情况的直接原因就是她吃的消渴丸。

消渴丸并不是“纯中药”，而是中西药配方结合制作，中药成分包括南五味子、葛根、山药、黄芪、地黄、天花粉，西药成分是格列本脲。前面的中药成分能够滋肾养阴、益气生津；格列本脲则是降血糖的西药，多用于治疗“三多一少”症，即吃得多、喝得多、尿得多，人却越来越瘦。

李阿姨自行更改的用药方案中，格列齐特和格列本脲同属于磺脲类降糖药，两种合用会药效叠加，很容易导致血糖迅速降低，引发低血糖。有些患者误认为消渴丸是纯中药配方，再加上它是颗粒状小药丸，因此部分患者会随意增加药物剂量，从而引起头晕、昏迷等不良后果。

患者服用消渴丸时，应当关注它的规格。一般消渴丸每10颗重2.5克，其中格列本脲有2.5毫克。初次服用建议从小剂量开始，逐渐增量，一天最好不超过30颗。取得一定效果后，可以逐渐再减量。另外，消渴丸属于处方药，应在专业医生的指导下使用。

但是，三类人群不适合使用该药：肝肾功能不好的人群不宜使用消渴丸，否则会加重病情；老年人不宜使用，如果服用过量，血糖容易突然降低，甚至引起低血糖并发症，包括严重的心脑血管疾病；胰岛素分泌功能不好的人群禁用。

目前控制血糖的优质药物越来越多，消渴丸并不是现在糖尿病患者的首选药物。建议糖友在正规医院医生的指导下，根据自身的情况，科学调节用药。▲