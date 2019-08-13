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糖友腹泻，喝黄芪怀山药茶

杨璞

2019年08月13日09:41 来源：人民网-生命时报

江苏读者于女士咨询：我父亲是一位糖尿病患者，平时常腹泻，容易消化不良、食欲不佳，脸色发黄，身体也很瘦。朋友推荐了一个方子，用生黄芪、怀山药各30克，煎水频频代茶饮，据说能补气益阴，适用于脾胃虚弱、肺气不足的糖尿病患者。请问专家，这个方子有道理吗？

南京市中西医结合医院内分泌科副主任中医师张永文解答：黄芪、怀山药配伍使用，是著名中医学家施今墨先生临证经验所得，对于脾胃虚弱的糖尿病患者有一定的辅助治疗作用。

方中，黄芪味甘，性微温，其色黄入脾、色白入肺，为升阳补气之圣药。黄芪生用具有升发之性，既能提升下陷的阳气，又能补肺气、泻阴火，用于治疗体弱表虚导致的自汗盗汗，或者经常反复感冒以及消渴（类似糖尿病）等症状。怀山药味甘性平，不热不燥，补而不腻，作用和缓，是平补脾胃的要药。它既能补脾胃、助消化、补虚劳、益气力、长肌肉、润皮泽肤，用于治疗脾胃虚弱、饮食减少、体倦神疲；又可治小儿营养不良及脾虚带下等症；还能补脾胃而益肺气，缓解肺脾两虚导致的慢性咳嗽，以及痰多清稀、食欲减退、身体消瘦、倦息无力等症状。药用的怀山药与我们平时吃的山药是有区别的，要想取得较好的治疗效果，还是要用怀山药。两药合用，黄芪偏于补脾阳，山药偏于补脾阴，阴阳相合，相互促进、转化，有健脾胃、促运化、敛脾精的功效。

需注意，不是所有糖友都适合用这个方子。建议患者使用此方前先请医生辨明证型，再对证治疗。

(责编：李轶群、杨迪)


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