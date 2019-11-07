降压药什么时候吃效果最好？近日，西班牙维戈大学研究人员通过随机对照研究发现，降压药最好在睡前吃。

研究中，19084例高血压患者被随机分为两组，一组人睡前一次性服用一种或多种降压药，另一组人醒来时服药。这些人在整个随访期间每年到门诊至少做一次全面检查，研究人员还对他们进行了48小时动态血压监测。在平均6.3年的随访期内，总共发生了1752例心血管死亡、心梗、冠脉血运重建、心衰或卒中等主要不良心血管事件。在考虑了性别、年龄、2型糖尿病、慢性肾病、吸烟、醒来时的平均收缩压、睡眠时相对收缩压的下降以及先前的心血管疾病事件等因素后，结果显示，与醒来时吃药相比，睡前吃药可减少45%的心血管事件。具体来说，睡前服药可将心血管死亡风险降低56%，心梗风险降低34%，冠脉血运重建风险降低40%，心衰风险降低42%，卒中风险降低49%。

发表在《欧洲心脏杂志》上的这项研究成果表明，睡前服用降压药能使血压得到更好控制，并能大大降低发生心血管事件和心血管死亡的风险。▲（王海洋）