降压药最好睡前吃
降压药什么时候吃效果最好？近日，西班牙维戈大学研究人员通过随机对照研究发现，降压药最好在睡前吃。
研究中，19084例高血压患者被随机分为两组，一组人睡前一次性服用一种或多种降压药，另一组人醒来时服药。这些人在整个随访期间每年到门诊至少做一次全面检查，研究人员还对他们进行了48小时动态血压监测。在平均6.3年的随访期内，总共发生了1752例心血管死亡、心梗、冠脉血运重建、心衰或卒中等主要不良心血管事件。在考虑了性别、年龄、2型糖尿病、慢性肾病、吸烟、醒来时的平均收缩压、睡眠时相对收缩压的下降以及先前的心血管疾病事件等因素后，结果显示，与醒来时吃药相比，睡前吃药可减少45%的心血管事件。具体来说，睡前服药可将心血管死亡风险降低56%，心梗风险降低34%，冠脉血运重建风险降低40%，心衰风险降低42%，卒中风险降低49%。
发表在《欧洲心脏杂志》上的这项研究成果表明，睡前服用降压药能使血压得到更好控制，并能大大降低发生心血管事件和心血管死亡的风险。▲（王海洋）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn