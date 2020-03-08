乳腺增生是怎么回事？

现在正值春天，万物复苏，肝气生发，女性容易情绪变化，尤其是现在疫情持续，出现烦躁、焦虑、易怒等不良情绪的几率增加，更容易引起肝气郁结，影响乳腺以致乳房经脉阻塞不通，出现乳房疼痛等不适。

到医院检查乳腺，如果医生说：“你有增生”。“啊？多大啊？”、 “不是癌吧？”、“是长东西了么？”大多数患者脑海前马上会萦绕着诸如此类的问题，这说明大家并不是太懂乳腺增生。

那么，什么是乳腺增生？

首先，我们要知道乳腺增生和乳腺增生病不一样。乳腺增生并不是一个疾病，而是乳房的一个状态。我们女性出现的月经前乳房胀痛，月经来潮后自行缓解的症状就是乳腺增生，这是一个生理表现，不是疾病。这种生理现象的发生是由于乳房是女性特有的性征器官，受性激素（雌激素、孕激素等）调控。每次月经结束后，体内的雌孕激素水平开始上升，为下一次月经来潮做准备，这时候，乳房内的细胞随着上升的性激素水平也开始出现增生，直到月经来潮前雌、孕激素达到高峰，乳房组织持续保持增生的状态，当雌、孕激素水平下降后，月经来潮，同时乳腺组织开始复旧，也就是恢复到之前的状态。这样一个过程是女性特有的生理性的表现，并不是疾病。所以，当你月经前出现乳房胀痛月经后能够明显减轻、缓解的时候，它不是疾病，是一种生理变化。

而当我们要给乳腺增生加上一个“病”字的时候，是月经来潮后乳腺组织仍然增生，不能复旧或者复旧不全，这就出现了病理性增生，这时候才有可能称之为“病”。因此，我们说乳腺增生病是乳腺组织生理性增生和复旧不全所致的乳腺正常结构的紊乱。

什么原因会引起乳腺增生？

现代医学认为，本病的发生主要和内分泌失调有关。我们说过，乳房是性激素的靶器官，因此，激素水平的失调必然引起乳腺组织的变化。我们说:①雌、孕激素的比例失衡是导致本病发生的重要原因；②同时催乳素异常升高导致雌激素水平升高，也可能间接引起本病的发生;③还有诸如饮食、情志等变化，如多食高脂肪高热量、油炸食品，饮酒等均可引起本病的方发生;④而长期处于紧张、焦虑、抑郁状态也会引起本病的发生。

乳腺增生都有哪些表现呢？

本病主要表现为三大主症和两大辅助症状。三大主症包括：乳房疼痛、乳房肿块和乳头溢液。

乳房疼痛：可以表现为乳房胀痛，刺痛，窜痛，灼痛以及触痛。常为一侧或双侧乳房发生，多以一侧为重。疼痛多在月经前数天出现或加重。

乳房肿块：我们所说的乳腺增生出现的乳房肿块并不是明确的在彩超、钼靶X线或者磁共振检查能看到的实性肿块,乳腺增生出现的肿块大多是指医生或者自己触诊乳房时触及的与别处乳房组织质地不同的区域，可以是一侧或双侧乳房发生的一个或多个肿块。肿块可呈现片块、结节、条索状或混合状，常常大小不等，边界不清，质地韧或韧硬，推之可动。肿块有着月经前增大和变硬，月经后缩小和变软的特点，这是其他乳房疾病肿块所不具有的。

约有５-15%的患者可出现乳头溢液，一般多为多孔溢液，颜色常为乳汁样，草黄色、黄绿色等。

两大辅助症状主要是月经的变化和情志变化。如有经期紊乱、经期提前、经期错后，经量偏少、月经淋漓不尽，经色淡或紫暗，可伴有痛经。情绪上常有胸闷不舒，心烦易怒，脾气急躁等。

怎么治疗乳腺增生？

乳腺增生病的诊断需要在借助辅助检查的情况下，除外乳腺癌，排除生理性乳痛（生理性增生）和青春期乳痛后，乳房单侧或双侧疼痛并出现肿块，或伴有乳头溢液，症状持续3个月以上不能自行缓解者，才能诊断。

对于症状不重不影响生活的乳腺增生病不需要药物治疗，但是需要注意调整心态，改善情绪，尽量保持良好的心情，缓解压力，改变不良生活及饮食习惯，对于有乳腺癌家族史或者伴有结节的患者需要动态观察乳房的变化，定期自检、按时就诊复查。同时对于从未怀孕、多次流产、产后未哺乳、初产年龄大、以及长期服用避孕药物的女性，得乳腺增生的几率往往大于其他女性，因此这类女性更需注意定期就诊检查。当乳腺增生的症状影响到生活时，我们经过上述调整症状仍然不能改善时，可以到医院就诊，请医生选择对症的药物给予治疗，缓解症状。

在现今这样的特殊时期，保持心情平和舒畅可以使肝木条达，减少乳房不适症状的发生。我们居家可以饮饮茶、听听音乐、练练瑜伽、与家人聊聊天谈谈心，这些都有益于舒缓情绪。

通过今天的话题，希望能对广大女性了解乳腺增生有一定的帮助，让大家更懂乳房。

文：北京中医药大学东方医院乳腺科钟馨

审核：李晨辉 郭蓉娟 柏立群 曹建春 沈潜 闫剑坤 祝东升