多吃两类食物或降低肺癌风险

一项发表在《美国医学会杂志·肿瘤学卷》期刊上的研究显示，在日常饮食中多摄入富含膳食纤维的食物和酸奶，可能有助于降低肺癌风险。

美国范德比尔特大学医学中心研究人员领衔的这项研究，以亚洲、美国、欧洲超过144万名平均年龄在56岁左右的成年人为对象，追踪调查他们饮食中膳食纤维和酸奶的摄入量和身体健康数据，并从2017年起对这些数据进行了近两年的分析。在考虑到吸烟状况等与肺癌有关联的习惯的基础上，研究人员通过计算分析后发现，膳食纤维和酸奶摄入最多的组比摄入最少的组肺癌发病率要低33%。

研究人员称，多摄入膳食纤维和酸奶，无论单独还是同时摄入都表现出降低肺癌风险的效果。原因可能是富含膳食纤维的食物中含有益生元，也就是一些可以被肠道菌群消化的化合物，而酸奶则是益生菌的常见来源，益生元和益生菌都可以改善和调节肠道菌群的组成和功能。研究人员希望，这项研究为抗击肺癌提供新思路。