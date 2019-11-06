多吃两类食物或降低肺癌风险
葛晨
一项发表在《美国医学会杂志·肿瘤学卷》期刊上的研究显示，在日常饮食中多摄入富含膳食纤维的食物和酸奶，可能有助于降低肺癌风险。
美国范德比尔特大学医学中心研究人员领衔的这项研究，以亚洲、美国、欧洲超过144万名平均年龄在56岁左右的成年人为对象，追踪调查他们饮食中膳食纤维和酸奶的摄入量和身体健康数据，并从2017年起对这些数据进行了近两年的分析。在考虑到吸烟状况等与肺癌有关联的习惯的基础上，研究人员通过计算分析后发现，膳食纤维和酸奶摄入最多的组比摄入最少的组肺癌发病率要低33%。
研究人员称，多摄入膳食纤维和酸奶，无论单独还是同时摄入都表现出降低肺癌风险的效果。原因可能是富含膳食纤维的食物中含有益生元，也就是一些可以被肠道菌群消化的化合物，而酸奶则是益生菌的常见来源，益生元和益生菌都可以改善和调节肠道菌群的组成和功能。研究人员希望，这项研究为抗击肺癌提供新思路。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn