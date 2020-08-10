研究发现 阿司匹林可降低消化道癌风险

发表在《肿瘤学年鉴》上的一项研究成果表明，阿司匹林对预防肠道和其他消化道癌症具有有益的作用。分析发现，定期服用阿司匹林的人患上这些癌症的风险降低了22%至38%。除了肠癌，研究人员考察的癌症还包括头颈癌、食管癌、胃癌、贲门癌、肝癌、胆管癌和胰腺癌。

意大利米兰大学医学院的流行病学家发现，定期（定义为每周至少服用一到两片）服用阿司匹林与患上述这些癌症的风险显著降低相关，但头颈癌除外。具体来说，服用阿司匹林与患肠癌风险降低27%有关，与患食管癌风险降低33%有关，与患贲门癌风险降低39%有关，与患胃癌风险降低36%有关，与患肝胆癌风险降低38%有关，与患胰腺癌的风险降低22%有关。10项关于头颈癌的研究没有显示出明显的降低风险。

研究人员还分析了阿司匹林的剂量和持续时间对肠癌的影响， 此次关于肠癌的发现支持了一个概念，即较高的阿司匹林剂量与疾病风险降低更多有关。然而，选择服用高剂量时要考虑到胃出血的潜在风险。

需要注意的是，通过服用阿司匹林预防肠癌或任何其他癌症之前，都要先征求医生的意见。因为他们能充分考虑个人风险，包括性别、年龄、一级亲属的家族病史和其他危险因素。高危人群最有可能从服用阿司匹林中获得最大的好处。

编译/郭少山