最新国际研究： 多喝酸奶有助降低肺癌风险

心血管科和消化科医生往往推荐人们多吃富含膳食纤维的食品和酸奶。一项新国际研究显示，在日常饮食中多摄入这两种食物可能有助于降低肺癌风险。该研究近期发表于《美国医学会杂志·肿瘤学卷》期刊上。

美国范德比尔特大学医学中心研究人员领衔的这项研究以亚洲、美国、欧洲超过144万名平均年龄在56岁左右的成年人为对象，追踪调查他们饮食中膳食纤维和酸奶的摄入量和身体健康数据，并从2017年开始对这些数据进行了近两年的分析。研究对参与者的追踪时间跨度中值为8.6年。

在考虑到吸烟状况等与肺癌有关联的习惯的基础上，研究人员通过计算分析后发现，膳食纤维和酸奶摄入最多的组比摄入最少的组肺癌发病率低33%。研究人员在论文中说，膳食纤维和酸奶的摄入量都分别与肺癌发病率呈负相关。

研究人员说，不论被研究个体的性别、吸烟习惯和文化背景等如何，多摄入膳食纤维和酸奶，无论单独还是同时摄入都表现出降低肺癌风险的效果。原因可能是富含膳食纤维的食物中含有益生元，也就是一些可以被肠道菌群消化的化合物；而酸奶则是益生菌的常见来源，益生元和益生菌都可以改善和调节肠道菌群的组成和功能。

研究人员希望这项研究为抗击肺癌提供新思路，并协助进一步探索肠道微生物等对人体更多的保护能力。