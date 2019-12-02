味精替代部分盐，有助降血压

自从100多年前味精被发现以来，围绕它的话题层出不穷，但基本上都是负面的。美国《营养》杂志刊登一项新研究发现，用味精代替部分食盐有助降低血压。

美国乔治梅森大学营养与食品研究系副教授泰勒·C·华莱士博士研究团队对美国国民营养与健康调查涉及饮食习惯的数据展开梳理分析。结果发现，用味精代替某些食物中的部分食盐，可使总钠摄入量降低7%至8%，有助大众实现健康专家推荐的“每日最大钠摄入量应在2.3克以下”目标。研究人员表示，味精钠含量只有12%左右，仅为食盐中钠含量的1/3。此外，味精还可增加食物风味。由于味精中的核苷酸和谷氨酸离子具有“增强咸味”作用，如果以味精替代部分食盐，可使食盐摄入量降低40%，而且食物风味基本不会受到影响。

华莱士博士表示，多项研究已证实，过量吃盐是高血压一大风险因素，高血压又会增加从视力问题到心脏病和中风的多种疾病风险。而减少大众食盐摄入量始终非常棘手，原因是人们觉得低盐食物味道差，而腌制食品等高盐食物数量与日俱增。新研究表明，味精替代一些食盐，可在保持食物风味的前提下，减少钠摄入量，进而降低血压，保护心脑及全身健康。▲

（徐 澄）