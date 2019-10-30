对付脑卒中 医学界正探索干细胞疗法

今年的10月29日是第14个世界卒中日。在我国因病死亡的人群中，每5人里就至少有1人死于脑卒中。

脑卒中，也称中风，是一种急性脑血管疾病。今年的10月29日是第14个世界卒中日。各地均开展了系列宣传普及脑卒中防治的活动。这种凶险的疾病再次引起全社会的极大关注。

而就在不久前，一则干细胞治疗脑卒中最新进展的消息同样吸引眼球。美国Stemedica细胞技术有限公司完成了使用人骨髓间充质干细胞治疗缺血性卒中的I/IIa期临床试验，该试验顺利达到主要终点，即治疗是安全的，同时达到所有次要终点，即受试者运动、神经功能持续改善12个月（仅评估至治疗后12个月）。该试验结果发表在美国心脏协会/美国卒中协会(AHA/ASA)官方学术期刊之一《卒中》（Stroke）上。

“这个实验结果在干细胞技术治疗脑卒中领域是个非常重要的进展，II期临床主要是验证安全性，只有在安全的基础上才能做下一步有效性的研究。”首都医科大学附属北京天坛医院神经内科教授刘丽萍告诉科技日报记者。

延长救治时间窗口 是脑卒中防治面临的最大难题

在脑卒中患者中仅有30%—40%能够完全康复或轻微功能障碍，50%—70%会失明、失语、遗留肢体瘫痪等重度残疾，给患者带来巨大的生活负担，造成身心的巨大痛苦。

脑卒中是我国成年人致死、致残的首位病因，在世界各国均是主要的致死原因。《中国脑卒中防治报告（2018）》则显示，脑卒中是造成我国减寿年数的第一位病因。2017年脑血管病占我国居民疾病死亡比例在农村人群为23.18%、城市人群为20.52%，这意味着，在我国因病死亡的人群中，每5人里就至少有1人死于脑卒中。

我国一直高度重视脑卒中的防治。通过紧密分级诊疗制度、各级医疗机构合作推进分级诊疗体系、开展卒中中心建设等措施。“我国脑卒中的救治水平有明显提高，死亡率有下降趋势。”刘丽萍说。

刘丽萍表示，近年来高质量的临床研究也发现了新的治疗方法，如血管内开通治疗、针对二级预防的药物及手术治疗等。“中国为脑血管病的治疗提供了很多新的方案及临床研究证据，但总体来说，脑卒中的防治依然面临很重的疾病负担，还有很多问题没有解决。”

最大的困难来自脑卒中这种疾病的特点，即个体化差异大，对救治条件要求非常高。“对于急性脑卒中患者而言，实施静脉溶栓最好的时间窗口是4.5小时内。”刘丽萍说。

如果错过了这个时间，大部分坏死的脑组织就无法挽救，就会导致病人遗留肢体、语言等功能障碍甚至严重残疾。病情比较严重的脑梗死甚至会导致死亡。遗憾的是，有数据显示，目前我国仅有不到1/3的脑卒中患者能够在最佳时间窗口到达医院进行急救处理。

目前，医学界专家在致力于用多种办法延长急性脑卒中的治疗时间窗口。“例如改进溶栓剂，用先进的影像学技术筛选，联合其他药物治疗，等等。”刘丽萍说，但这些方法都在探索实践中，“以前的联合治疗通常会采用联合神经保护剂，但目前在基础研究中证实是获益的神经保护治疗，并未能在临床研究中证实其有效性。究其原因，研究方案的设计、药物的作用靶点、副作用等都有待进一步研究。”

近年来，像刘丽萍教授这样的临床医生开始关注有可能突破现有脑卒中治疗技术瓶颈的干细胞技术。

35项临床试验进行中 有可能突破现有治疗技术瓶颈

近年来，随着干细胞工程的推进，许多研究人员发现干细胞移植在多种脑部疾病的治疗中能够取得较好的治疗效果，显示出了巨大的潜力。干细胞治疗脑卒中所涉及的基本机制包括抗凋亡、抗炎、促进血管和神经的再生、形成新的神经细胞和神经回路、抗氧化和血脑屏障的保护。

根据英国伦敦帝国学院的一项初步研究显示，脑部注入干细胞有助于中风患者康复，使用干细胞技术，能让脑部受损区血管重新生长，而且可以改善中风后遗症，不论是行动、表达或是认知能力，都产生明显的改善。

刘丽萍说，干细胞疗法成为改善脑卒中预后的新途径，目前国内外相关干细胞移植治疗脑卒中的临床试验已取得了一些进展。

2018年国家重点研发计划资助“神经干细胞脑内精准移植治疗脑卒中的临床研究”，研究项目在多家临床研究中心开展。

2019年初，休斯顿大学健康科学中心招募了110位缺血性脑卒中患者参与向脑内注射干细胞的临床研究，此疗法已进入临床II期试验。

据clinicaltrials网站数据，截至目前，全球共开展干细胞治疗缺血性脑卒中的I、II、III期临床试验35项（未统计没有明确分期的试验），其中大部分处于I、II期。

“目前大家都在研究不同种类的干细胞、不同的给药途径对不同类别的脑卒中的治疗效果。”刘丽萍说。

已上市干细胞疗法中 心脑血管方向的药物还是空缺

“无疑，干细胞技术在治疗脑血管病的应用中有非常广泛的前景，目前在进行的一些临床II期试验，为我们设计下一步的临床研究提供了很好的证据。”刘丽萍表示。

Stemedica公司此次临床试验使用的骨髓间充质干细胞是从健康捐献者的骨髓中提取的，经体外扩增后制备成干细胞药物。试验达到了主要终点和所有四项次要终点，在治疗6—12个月后，心电图、实验室检验及CT扫描结果等均表明治疗是安全的，且所有评估量表得分相对基线水平均有显著改善。

该项目的主要研究者、加州大学圣迭戈分校医学院教授迈克·勒维（Michael levy）表示：“根据我在Stemedica缺血性卒中试验中的临床试验工作，到目前为止使用Stemedica同种异体耐缺血间充质干细胞产品的经验表明，该产品首先是安全的，其次还有可能产生较好的医疗效果。”

作为美国Stemedica公司干细胞技术的中国承接方，九芝堂旗下的九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司，已经与天坛医院签订了《干细胞临床研究基地共建协议》，将针对脑卒中等适应症共同开展药物临床试验。

“目前，在全球已上市的14种干细胞药物中，心脑血管方向的干细胞药物仍是零，未来我们将联合美国Stemedica公司开展多中心临床试验，加快干细胞药品在国内的上市步伐，努力开发出首个脑卒中的干细胞药物。”九芝堂美科CEO高岩嵩表示。