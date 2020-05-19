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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

徐希平：解决心脑血管疾病高发需依靠循证证据 创新药应纳入医保

2020年05月19日13:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月19日电 18日，南方医科大学教授、深圳奥萨医药首席科学家徐希平做客2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在由中国心血管健康联盟和人民网·人民健康共同主办的“后疫情时代·心血管疾病救治的新拐点”的专场论坛上，徐希平表示，要依靠科学研究和创新提升我国心脑血管疾病防控能力，把中国科研创新的成果应用于保障人民健康。

徐希平提出，脑卒中是我国居民头号死因，不仅发病率高，而且致残率、复发率同样很高，预计未来还会呈上升趋势。这将直接导致大量患者及家庭因病致贫或返贫，造成严重的社会和家庭负担，对国家医改、脱贫攻坚和健康中国等工作造成严重影响。

我国心脑血管疾病现状受地域和遗传因素的影响较大，H型高血压（即伴有同型半胱氨酸升高的高血压）是我国居民脑卒中高发的重要原因。徐希平建议，推动我国脑卒中的预防，应在农村加强基层医生培训和高血压患者教育，提高慢病的知晓率、服药率和控制率，更加有效地降低脑卒中的发生率和死亡率。尽快将针对我国高卒中有重要预防作用的创新药纳入国家医保目录，在临床上广泛应用于脑卒中高风险的患者，更加有效的预防脑卒中，实现健康中国2030的目标。

(责编：许心怡、崔元苑)


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