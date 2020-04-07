CSPPT（中国脑卒中一级预防研究）——中国高血压人群的循证医学研究

脑卒中俗称中风，是一种急性脑血管疾病，包括缺血性脑卒中（脑梗死）和出血性脑卒中（脑实质出血、脑室出血、蛛网膜下腔出血）。缺血性卒中的发病率高于出血性卒中，占脑卒中总数的60%～70%。

根据世界卫生组织定义，脑卒中是多种原因导致脑血管受损，局灶性（或整体）脑组织损害，引起临床症状超过24小时或致死。脑卒中具有发病率高、死亡率高和致残率高的特点，是目前我国居民第一位死亡原因。脑卒中的发病与高血压有着密不可分的联系，约70%的脑卒中患者都患有高血压。世界卫生组织指出，超过80%脑卒中是可以通过控制危险因素做到早期预防的。那么高血压是如何影响到脑卒中的发病？高血压人群又该怎样预防脑卒中的发生？我国医学科学家提供了哪些科学研究的证据，可以为指导中国和世界更有效的早期防控所借鉴？

2020年4月8日（周三）17:00-17:40，“人民好医生”客户端将邀请中华医学会心血管病学分会前任主任委员、北京大学第一医院主任医师 霍勇教授进行视频直播，为您介绍CSPPT（中国脑卒中一级预防研究）——中国高血压人群的循证医学研究。

专家介绍：

北京大学第一医院教授、世界华人心血管医师协会会长、亚洲心脏学会主席，世界华人医师协会副会长、国家卫健委心血管疾病介入诊疗技术管理专家组组长、国家卫健委心血管疾病（冠心病介入）质量控制中心主任、国家卫健委合理用药专家委员会心血管专业组组长、中华医学会常务理事、中国医师协会常务理事、中国药学会常务理事、中国医师协会心血管专科委员会主任委员、中国医师协会胸痛专业委员会主任委员、中国医促会心血管疾病预防与治疗分会主任委员、中国药促会心脑血管专委会主任委员、中国医学救援学会心血管急救分会会长。主持多项国家十一五、十二五和十三五国家重大科技研究计划有里程碑意义的工作，先后担任中国脑卒中一级预防研究（CSPPT）重大专项、H型高血压与脑卒中精准医学研究重点专项的首席科学家。

擅长：冠心病介入、心血管疑难重症、H型高血压防治、脑卒中一级预防

如果缺血性卒中（脑梗死）病情出现首发或复发，该如何应对？

疫情期间，高血压患者或脑梗患者，如果病情稳定，建议在家做好自我血压达标和疾病管理，保存好既往诊治记录，保持良好心情和健康生活起居。若一旦出现如下症状，提示急性缺血性卒中发生可能。

1)肢体：一侧肢体（伴或不伴面部）无力或麻木。

2)面部：一侧面部麻木或口角歪斜

3)言语：说话不清或理解语言困难

4)眼睛：双眼向一侧凝视、单眼或双眼视力丧失或模糊

5)头痛：严重头痛、眩晕伴呕吐

6)意识：意识障碍或抽搐

若出现上述症状，立即拨打120急救电话，及时去医院急诊，家人陪同前往。疫情期间，医疗资源较平常期间更为紧张，平时应提前了解就近有救治能力的医院，以便出现紧急情况，尽快得到救治，得到及时明确诊断和治疗。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行提问。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请务必下载App提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断，不开处方。