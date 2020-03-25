秋冬季节是脑卒中的高发季节，但很多人不知道的是，在冬春之交脑卒中也容易发作。中老年人是脑卒中的高发群体，历来是我们医生眼中的重点保护对象。春天已至，今天我们重点了解一下脑血管病的预防和急救知识，以备不时之需。

脑卒中俗称“中风”，是一种具有高患病率、高发病率、高死亡率和高致残率的“四高”疾病，治疗起来往往花费了大量人力、物力、财力，效果仍难以令人满意。不过，对于这种疾病，如果能及时发现征兆，及时干预治疗，还是可以取得较好的预后效果的。

1 情绪乐观很重要

脑卒中是一组疾病的总称，又称“急性脑血管病”，是指急性起病、迅速出现局限性或弥漫性脑功能缺失征象的脑血管性临床事件，临床常见偏瘫、失语等表现。

细说起来，“中风”并非千篇一律，实际上分类众多。其中，主要的分类是根据脑血管阻塞或血管破裂出血，分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中。出血性脑卒中包括有脑出血及蛛网膜下腔出血，而缺血性脑卒中包括动脉粥样硬化性血栓性脑梗死、脑栓塞、腔隙性脑梗死等。不同类型的脑卒中发病原因和治疗方案各不相同，医生会根据患者的病史、体格检查的发现、影像学检查结果（主要是头颅CT或核磁检查）做出诊断。

日常生活中，针对可能诱发脑卒中的因素做一些积极的预防措施，能够有效避免脑卒中的发生。

首先是控制好精神因素。生气、愤怒、激动、焦虑等情绪波动都是常见的脑卒中诱因，在生活中要学会自我控制，善于调节不良情绪，保持乐观情绪。其次，加班熬夜、长途旅行、生活不规律也是脑卒中的促发因素，要避免过度劳累，注意劳逸结合，起居有常，体力活动量力而行。第三，用力过猛可引起心跳加快、血压升高、腹腔压力增高，甚至脑血管破裂，平时应注意避免长时间屏气、搬重物，尤其是注意保持大便通畅，避免过度用力排便。此外，还应注意起床、转头不宜过快过猛；进食细嚼慢咽，忌狼吞虎咽；洗热水澡时间不宜过长等。

2 控住可变的危险因素

有些疾病的病因简单明确。比如，痢疾的病因是各种痢疾杆菌，狂犬病是由于狂犬病病毒所致。但脑血管病的病因非常复杂，是多因素作用的结果，这些因素就被称为“危险因素”。

控制住了脑血管病的危险因素，就会减少脑血管病发病的可能性。要注意，危险因素不等同于病因。如随着年龄增长，脑卒中的可能性越大，我们可以说增龄是脑卒中的危险因素，但不能说它是病因。

脑血管病的危险因素有不下几十种。为了更有效地预防脑卒中，我们把这些危险因素分为可改变与不可改变两类。显而易见，年龄、性别、种族及遗传是不可改变的危险因素。而对于脑血管病的预防，更重要的是可改变的危险因素，主要包括高血压、心脏病、糖尿病、吸烟、酗酒、血脂异常、肥胖、颈动脉狭窄等，高血压是脑出血和脑梗死最重要的危险因素。

3 注意识别各种先兆症状

脑血管病来势急骤，尤其是对于中老年人而言，但在发病之前也是有病理演变过程的。其中，有一个脑循环短暂障碍但又可以恢复的阶段，在临床上可表现为各种先兆症状，常在脑梗死发生前数分钟至数天内出现，归纳起来大致有以下几种情况。

1、各种运动障碍：身体一侧或双侧、上肢、下肢或面部出现无力或活动不灵；

2、感觉障碍：口唇、面舌、肢体麻木，耳鸣、听力下降；

3、单眼或双眼突发视物模糊，或视力下降，或视物成双；

4、言语表达困难或理解困难；

5、头晕目眩、失去平衡，或意外摔倒，或步态不稳；

6、头痛，通常是严重且突然发作，或头痛的方式与往日不同；

7、性格、行为、智能方面突然一反常态。

这些症状可以是一过性的，也可以反复发作、逐渐加重。对于身边中老年人的异常状态，建议大家提高警惕，如果发现类似症状要留心观察，必要时就医诊治，以减少疾病进展带来的危害。

4 急救处理有讲究

中老年人突发脑卒中时，家人要有急救意识，及时采取正确的措施。单独出现或同时出现多个脑卒中症状时，立即拨打急救电话“120”或“999”，并把以下情况说清楚：

1、你或其他现场联系人的姓名和电话号码；

2、患者的大致情况，如姓名、性别、年龄、发病原因及主要症状，既往疾病；

3、要求急救车到达的具体地点和该地点附近的明显标志，如建筑物或公交车站等；

4、待急救电话的接听者告诉你可以挂电话时再挂断，然后马上派人去等候急救车，同时保持你或其他现场联系人的电话畅通。必要时不要放下电话，询问并听从急救人员指导。

一般情况下，患有高血压、心脏病或糖尿病的患者，突发头晕、头痛或晕倒，随后出现口眼歪斜、流口水、说话含混不清或呕吐、一侧肢体瘫痪等症状，就很有可能是脑卒中。除了采取上述急救措施外，还要注意以下几点：

使患者仰卧，将头偏向一侧，以防止痰液或呕吐物引起呛咳或吸入气管造成窒息，如果患者口鼻中有呕吐物阻塞，设法抠出，如果患者未清醒，切忌盲目给患者喂水或饮料；解开患者领扣、纽扣、领带、裤带、胸罩，去除假牙；对于尚处于清醒状态的患者，要给予安慰，缓解其紧张情绪，切勿哭喊，避免增加患者的心理压力；不要舍近求远，延误抢救时间，脑卒中患者的早期处理必须分秒必争；在没有医生明确诊断之前，切忌给患者服用药物，如止血剂、安宫牛黄丸、平时服用的降压药等，以防加重病情。

5 康复锻炼越早越好

“中风”患者度过急性期后，就应该进入康复锻炼阶段。这时，患者通过一定方式的运动锻炼，促进瘫痪肢体的功能恢复，防止瘫痪肢体的挛缩，也是为了预防并发症的发生，改善患者的精神状态。

但从临床情况看，康复训练的执行力和效果并不乐观。虽然医生提倡康复锻炼越早越好，但是一些患者和家属对早期锻炼顾虑重重，特别是脑出血患者，更是担心锻炼会引起再出血。

其实，康复锻炼引起再出血的可能性很小。我们总结，脑出血患者进行康复锻炼时，只要血压平稳，动作不猛，就不会引起再出血，如果康复锻炼开始得太晚，反而会丧失预防后遗症和并发症的作用。

还有人认为，“中风”患者的康复在发病半年以后就没有意义了，再怎么锻炼身体功能也不会恢复。这种想法也是错误的。很多患者在“中风”一年后，身体功能仍能有所改善，不坚持进行锻炼的话，已经恢复的功能往往还会退步，甚至从半失能进展为完全失能，丧失生活质量。

总之，康复锻炼需要循序渐进，只要避免过度劳累和用力过度，遵从康复医生的专业指导，是安全可行的。

健康知识

初春输液能预防脑卒中吗？

临床上，初春是脑卒中的高发季节，因而有的中老年人持有一种观点，认为输液能够降低血液黏稠度，疏通血管，从而预防脑卒中。

这种观点是不对的。

首先，它没有任何科学依据，到目前为止还没有人对脑卒中后每年定期输液和不输液的临床卒中复发进行过对比研究；其次，引起脑卒中和再次脑卒中的原因是年龄、遗传、高血压、动脉粥样硬化、心脏病、糖尿病、高脂血症、烟、酒、肥胖、药物、饮食等因素，凡是不从上述致病因素进行干预的行为，都不可能起到预防作用；第三，输液是可能出现输液并发症的，甚至产生严重不良后果；第四，输液会增加血容量，对有心脏病等基础性疾病的患者而言，有可能诱发或加重疾病；第五，预防脑卒中是一个长期过程，短期输液行为不会有作用。何况，输入体内的药物很快就被人体代谢排出体外，难以发挥所谓的预防作用。

这种观点的危险性还在于这类患者往往服药的依从性较差，自以为每年依靠定期输点儿液就能够预防脑卒中，而忽略了平时对危险因素的控制，如没有坚持服用阿司匹林、降脂药等，从而更易导致脑卒中的复发。事实上，预防脑卒中发生的最有效方法就是终身坚持脑卒中“一级预防”“二级预防”，积极控制各种危险因素。

延伸阅读

何为脑卒中“一级”“二级”预防

（一）“一级预防”

脑卒中“一级预防”，指在疾病发生前的预防，即通过早期改变不健康的生活方式，控制各种致病危险因素，从而达到使脑血管病不发生（或推迟发病年龄）的目的。

预防措施包括：注意控制高血压；积极防治糖尿病；戒烟、限酒；保持情绪平稳；老年人应防止大便秘结；每天饮水要充足；适度增加体力活动；饮食要清淡；注意气候变化；定期进行健康体检，发现问题早防早治。

预防脑卒中要从幼年开始。因为动脉硬化的病理改变往往从儿童时期就开始，并随着年龄的增长而逐渐加重。其主要原因是与食物中的脂肪含量过高、高糖饮食所导致的幼年肥胖有关。高脂血症和肥胖是引起动脉硬化的主要原因之一。从幼年开始，应适当控制高胆固醇及高糖食品的摄入；养成不偏食、不过量的饮食习惯；积极参加多种体育活动，养成好的生活习惯。

《中国脑血管病防治指南》建议，多吃蔬菜、水果、谷类、牛奶、鱼、豆类、禽和瘦肉等，使能量的摄入和需要达到平衡。

（二）“二级预防”

脑卒中“二级预防”的对象主要是针对脑卒中患者，目的是减少并发症和后遗症，防止脑卒中事件再次发生。其预防原则为在急性期病情得到控制后，针对存在的各种危险因素，按照严重程度，坚持进行干预。

预防措施包括：对有与缺血性脑卒中发病相关的糖尿病、冠心病、高血压等患者，除了接受有关专科治疗外，应列为重点干预对象；对收缩压≥140mmHg和舒张压≥90mmHg的抗高血压治疗，定期复查巩固疗效，避免治疗时轻时重、不规则用药和血压高低波动；糖尿病患者应每两周到医院检测1次血糖，3个月检测1次糖化血红蛋白，了解病情变化；监测血脂，低密度脂蛋白胆固醇的水平（定量及与总胆固醇比值）是脑卒中的危险因素；对有吸烟、酗酒习惯，特别是合并有其他因素者，规劝其戒除；对饮食偏咸、过于油腻的中老年人，建议养成饮食清淡、多食蔬菜水果、勿过饱等良好习惯；体力活动过少，体重指数过高者，宜鼓励其适当增加体力活动，从事力所能及的轻微劳动及瘫痪侧的功能锻炼。