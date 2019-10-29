随意服用止痛药 后果很严重

在现实生活中，当患上慢性疼痛时,不少人选择的是“硬扛”，这其实是一个误区。如果短期的疼痛是可以忍，但是，长期的疼痛会导致患者无法入睡，从而会造成焦虑抑郁、睡眠障碍等，给人带来折磨和痛苦。

近日，在空军军医大学西京医院“中国镇痛周”义诊现场，西京医院疼痛科主任吕岩指出，慢性疼痛是伤害性刺激或潜在的组织损伤或原发性神经疼痛等引起的持续超过1个月的疼痛，或反复发作超过3个月以上的疼痛。

许多人害怕上瘾而拒绝使用止痛药，实际并不会如此，现在大多数的药物，除了晚期癌痛用药，其他疾病不会轻易使用这些药物。早期急性痛吃两颗止痛药，一两个礼拜之内原发疾病好了就可以止住疼痛。如果早期不镇痛，就有可能变成慢性疼痛，慢性疼痛会随着发病的时间越长越难治愈。

吕岩主任强调，一些人生活中出现头痛、肚子疼的一些症状，自己去买止疼药吃，这样不分痛因，随意吃药是不对的。若在不明确痛因的情况下随意使用止痛药，有可能止住了疼痛，却掩盖了原发病，不利于患者和医生观察病情和判断患病部位，拖延病情甚至加重。

另外，一些非处方止痛药的成分，不仅对消化系统、肾脏、肝脏、心脑血管存在一定的副作用，严重时还可造成胃穿孔、肾衰竭、肝衰竭、心脑血管意外等。还有些人吃了止痛药之后感觉效果不明显，于是不管医嘱和用药说明，自己私自加量。这样做不仅起不到止痛的效果，反而容易引起身体的其他不适。因此，当身体出现疼痛时，应及时就医，确诊原因后对症解决，以免耽误最佳治疗期。