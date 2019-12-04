癌痛伤害大于药物成瘾

目前，癌症发病率越来越高，癌症病人的癌性疼痛是一个全球范围内存在的严峻问题。对癌痛病人进行治疗，有效缓解其疼痛，使他们安乐地度过人生最后时光，是家属和医务工作者应尽的责任。

可是，在我们身边存在很多癌痛病人得不到有效治疗，家人只能眼睁睁地看着亲人每天每分每秒在痛苦中呻吟。这是由于严格的药物控制法律以及人们对所谓“成瘾性”担忧的传统观念，使得我国癌症患者的疼痛没有得到有效治疗。世界卫生组织认为，癌性疼痛可以用相对简单的治疗方法缓解，阿片类止痛药是基本、普遍的止痛药，而其中的吗啡是治疗癌痛最常见且效果较佳的药物。一个国家对癌痛的重视往往体现在吗啡的治疗使用量上，一些西欧国家的吗啡使用量是我国的上千倍。当用阿片类止痛药治疗癌性疼痛时，全世界的公众、医务工作者和政策制定者都普遍对药物的“成瘾性”产生恐惧。

这种恐惧源于一个广泛存在的错误概念，认为躯体依赖等同于“成瘾性”。过去在世卫组织关于药物滥用术语的定义中，将“成瘾性”和药物依赖性等同于躯体依赖性。忽略了在癌性疼痛治疗中普遍存在着躯体依赖性，也没有考虑到躯体依赖性和“成瘾性”在治疗中是可以相互独立出现的。几乎没有人注意应该怎样把“成瘾性”“习惯性”和“药物依赖性”区分。所以，不论医务人员还是社会大众都应该从这种错误认识中走出来，对“成瘾性”有正确的认识。躯体依赖性和耐受性是阿片类止痛药物治疗的正常生理反应，根本不同于“成瘾性”。

事实上，癌症疼痛缓解和主动支持保健专家委员会回顾了一些数据，数据显示，阿片类药物的医疗应用很少引发“成瘾性”（精神依赖性）；支持阿片类药物“成瘾性”的临床资料表明，“成瘾性”几乎不发生在癌痛患者中。假“成瘾性”用来形容一种医源性综合征，是疼痛得不到有效治疗导致的直接后果。对于癌痛晚期病人来说，持续不缓解的癌痛对身心的伤害远比药物成瘾的伤害大。衡量利弊之下，成瘾性对于晚期癌痛病人是无需过多考虑的问题，及时完全有效的止痛治疗是癌痛病人内心真正渴求的。

对于医务人员，我们不必担心阿片类药物成瘾性，重点要学会怎样正确使用阿片类药物，对癌痛病人实行三阶梯治疗原则；对病人及其家属来说，我们希望癌痛病人及时去医院接受止痛治疗，按照医嘱正确服用止痛药，达到无痛目的，提高其癌症晚期的生活质量；制定相关法律法规的部门正确看待阿片类药物对社会的危害性，调整管制方法，为病人获取此类药物提供方便。▲