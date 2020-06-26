服用牛黄解毒片须遵医嘱

一位患者因便秘长期自作主张增加用量服用牛黄解毒片，结果身体日渐虚弱消瘦，检查后发现肝脏功能异常，B超显示有了肝硬化，检查结果让大家大吃一惊：她的尿中砷含量超过正常标准几十倍！

牛黄解毒片的配方中含有大黄、黄芩、生石膏、牛黄、冰片等药物，毒性较低，唯有雄黄毒性最强，用量又大，其主要成分为三硫化二砷，含砷约75%、硫24.9%，遇热易分解氧化，变成有剧毒的三氧化二砷，即俗称的砒霜，其毒害作用可影响到神经系统、消化系统、造血系统和泌尿系统等，造成慢性的砷中毒。

慢性砷中毒患者的表现：除有头痛、头晕等症状外，突出表现为皮肤损害，症状为皮肤色素沉着、皮肤角化过度、疣状增生及皮肤癌。色素沉着以躯干、臀部和大腿等非暴露部位多见，呈雨点状或广泛的花斑状黑色或棕褐色斑点。也可有胃肠功能障碍、肝脏肿大及四肢麻木等症状，严重者肝功能有明显障碍。

常见含砷的中成药有牛黄解毒丸、牛黄消炎丸、六神丸、安宫牛黄丸、至宝丹、梅花点舌丹等。以上的中成药遵照医生药师的指导使用，能有效地治疗疾病，但是不恰当地服用，过量和超长时间的服用势必导致健康隐患。

其中，牛黄解毒片的正确服用方法是：成人服用小片每日不得超过9片，大片不得超过6片，切忌过量或长期服用。

（作者系中国中医科学院广安门医院呼吸科主任医师）