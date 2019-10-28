中国医院协会抗菌药物合理应用工作委员会在京成立
10月27日，中国医院协会抗菌药物合理应用工作委员成立大会暨抗菌药物合理应用专家论坛在北京召开。此次大会由中国医院协会主办，北京大学第一医院协办，旨在推进我国抗菌药物合理应用管理。全国人大教科文卫委员会副主任委员、中国医院协会会长刘谦、国家卫生健康委员会医政医管局局长张宗久、国家卫生健康委员会医政医管局医疗与护理处处长李大川、中国医院协会副会长李林康、中国医院协会副秘书长田家政出席会议。
中国医院协会抗菌药物合理应用工作委员会成立大会
本次大会选举产生了抗菌药物合理应用工作委员会委员122人、常务委员23人、副主任委15人，选举北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强教授为主任委员，王贵强主任委员提名复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授为秘书长。工作委员会由感染疾病科、医院感染控制、医院管理、药学、临床微生物、呼吸科、ICU等学科专家组成工作团队。
刘谦会长在会上强调了药物合理应用的重要性。他表示药物合理应用领域的问题，不仅仅是重大的公共卫生问题，还是对人类安全的挑战。中国医院协会的任务，就是要协助国家做好相关领域内的管理，做到政策抓落实，技术抓规范，为健康中国做好服务。
王贵强主任委员表示，工作委员会成立的使命是，加强抗菌药物合理应用的管理，发挥行业指导、自律、协调和监督作用，提高医疗机构抗菌药物合理应用管理水平，推动相关学科建设和人才培养，提升细菌真菌诊疗能力，为保护人民健康和社会主义现代化建设服务。
此次大会期间，中国医院协会抗菌药物合理应用工作委员会还发布了《中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识》，并召开了抗菌药物合理应用专家论坛。
中国医院协会抗菌药物合理应用工作委员会委员合影
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