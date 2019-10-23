兖矿新里程总医院通过三甲复审

3月19日，山东省卫生健康委员会发布“延续兖矿新里程总医院‘三级甲等综合医院’资质”的通知。作为备受关注的全国国企医院改制样本，兖矿新里程总医院在改制后的第一年通过三甲复审。

据了解，2018年4月，新里程医院集团控股投资兖矿总医院，致力于把医院打造为山东省领先的区域医疗中心，以及一家具备三甲医院、二级分院和社区医疗的大型集团化医院。6月，兖矿总医院更名为“兖矿新里程总医院”。在过去一年时间里，兖矿新里程总医院从一家国有企业附属的职工医院，成长为一家初具现代医院体系的综合性医院。改制一周年之际，医院顺利通过三甲复审，是来自山东省卫健委与评审专家的肯定，也是向关心医院的各界交出的一份答卷。

五大工作小组进驻 院区重塑是重中之重

2018年4月，新里程医院集团投资兖矿新里程总医院后的第一件事，就是与院方共同成立了院区重塑、人才选聘、绩效改革、信息化提升、供应链提升五大工作小组，开始对医院进行系统性改革。

“院区重塑”是新里程医院集团与兖矿新里程总医院遇到的新难题。兖矿新里程总医院原有医院本部、2个院区、8家直属分院、9家直属卫生服务站，在2018年底又加入7家托管分院和卫生所。这些院区、分院与社区的功能需要被重新定位，以形成能资源共享、协同发展的内生型三级诊疗体系。

在做了大量前期调研工作之后，东院区的急危重症相关科室搬去医院本部，东院区作为一个以健康管理、慢病管理、肿瘤综合诊疗、康复等全生命周期服务为特色的院区。

2018年下半年，兖矿新里程总医院开展公开竞聘， 在9月的公开竞聘中脱颖而出的赵文健履新，带领东院区的职工进一步细化东院区的规划，制定实施细则。

2019年上半年，东院区按照规划重新装修，并按照肿瘤综合诊疗的功能定位，逐步引入放疗设备。同样，分院与社区也迎来了新生。以兖矿新里程总医院唐村分院和大陆分院为例，在新里程医院集团的支持下，这两家分院购置了彩超、电脑、电梯等新设备，解决了拖延已久的硬件难题。

员工薪酬总额上涨20% 薪酬初具竞争力

2018年7月21日，兖矿新里程总医院召开职工代表团组长联席会议，高票通过绩效调整方案，并决定这一方案从2018年7月开始实施。同时，医院宣布，从2018年下半年开始，全院职工工资总额上涨20%。

就在三年前，兖矿总医院的全院职工曾遭遇工资下调20%。当时，煤炭价格比2011年的高点位价格下降了60%，包括兖矿集团在内的煤炭企业都承担着巨大的经营压力，兖矿集团决定全员下调工资，兖矿总医院的职工也随之工资下调20%。

新里程医院集团在改制时明确提出，全体职工工资水平只升不降，并且全院职工的工资总额上涨20%，涨薪幅度将与绩效调整相匹配，优先向临床一线、关键岗位、优秀技术人才倾斜。职能科室、后勤保障部门的绩效政策变化更大。医院人资部根据各岗位的工作责任、劳动强度、劳动条件、岗位技能等要素，对岗位进行划岗归类，重新设计绩效分配系数，并向医疗护理业务职能部门及重点岗位倾斜。此外，机关绩效工资不再与职称直接挂钩。

兖矿新里程总医院人力资源科相关负责人指出：“改革重组前，由于体制机制束缚，兖矿总医院员工收入水平与市场化水平有较大差距，存在一定程度的人才流失问题。通过此次调整，兖矿新里程总医院薪酬水平将初具市场竞争力，核心骨干技术人才的薪酬水平已经全面超越当地市场水平，将由原来的留住人才逐步向吸引人才转变。”

加强学科建设 通过三甲复审

今年1月9日，山东省卫健委评审工作组一行7位专家对兖矿新里程总医院进行了为期3天的三级甲等综合医院等级复审现场评审工作。

评审专家们聚焦“质量安全”，按照《三级综合医院评审标准（2011年版）》的要求，“以医院管理、医疗质量持续改进”为主线，采用个案追踪、系统追踪、查阅资料、实地查看、现场访谈患者与相关人员等方式，对坚持医院公益性、医院服务、医院管理、患者安全、医疗质量安全管理与持续改进、护理管理与质量持续改进等内容进行了全面、多维度的检查评价。

在1月11日的反馈会上，兖矿新里程总医院院长张传军从医院工作概况、医院内涵建设、医院工作持续改进等方面作了详细的工作汇报。评审专家组一致认为兖矿新里程总医院的现场评价成绩符合三级甲等综合医院标准要求，予以通过。

除了通过三甲复审之外，医院也在持续进行学科建设。改制之后，兖矿新里程总医院的普外科、心内科、肿瘤科被评为2018年度济宁市重点专科。

2018年以来，兖矿新里程总医院先后成立了胸痛中心、卒中中心、创伤中心、肿瘤中心、中医中心和心脏中心。2018年12月，济宁市卫健委授予兖矿新里程总医院“济宁市胸痛中心建设单位”、“济宁市创伤中心建设单位”、“济宁市癌症规范化诊疗病房”；2019年3月，中国卒中学会授予兖矿新里程总医院“卒中中心”。 （新里程医院集团供稿）