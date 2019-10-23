新里程医院集团聘请于金明院士担任兖矿医院首席顾问

7月12日，在山东省邹城市召开的肿瘤精确放疗新技术交流会（以下简称“交流会”）上，中国工程院于金明院士受聘为兖矿新里程总医院肿瘤中心首席顾问。

据了解，兖矿新里程总医院Halcyon智慧放疗平台（以下简称“Halcyon”）开机仪式与交流会同步进行。

在引入专家资源和购置设备之后，兖矿新里程总医院肿瘤中心将迎来新起点。兖矿新里程总医院院长张传军表示：“我们不止是花大价钱买一台设备，在肿瘤治疗方面，我们将加大多学科联合会诊的力度，在人才培养方面，我们既将于院士这样的专家请进来，也将我们的医生送出去培训进修，双管齐下的在邹城市当地打造一支肿瘤诊疗专家队伍。”

2018年4月，新里程医院集团控股投资兖矿新里程总医院，随后，双方共同成立了院区重塑、人才选聘、绩效改革、信息化提升、供应链提升五大工作小组，对医院进行了系统性改革。

“今年年初，医院通过了三级甲等医院复审，接下来的重点是持续进行学科建设。”新里程医院集团CEO林杨林表示，2019年，兖矿新里程总医院将重点打造肿瘤中心、心脏中心、高端妇儿中心和卒中中心等大型学科中心。

目前，医院正在与北京常春藤医学高端人才联盟洽谈共建心脏中心的事宜，未来将为邹城市乃至鲁西南地区的患者提供更好的心脏学科医疗服务。

据介绍，兖矿新里程总医院放疗中心是新里程医院集团建成的第二家放疗中心。2018年9月，新里程医院集团投入数千万元购入放疗设备，将旗下的洛阳东方医院放疗科升级为洛阳区域放疗中心。此外，新里程医院集团还参与了被誉为“国之重器”的兰州重离子项目的建设。2019年7月4日，新里程医院集团与兰州重离子公司签订战略投资合作协议。

新里程医院集团已开始布局全国放疗网络平台。“我们除了给予资金支持外，还会提供先进的技术支持、优质的专家资源和稀缺的战略合作机会。”林杨林表示，计划通过三种模式在三年内建立10-15家大型放疗中心。三种模式分别是在集团旗下医院投资运营放疗中心、投资医院并将其改造为具有放疗学科特色的医院、托管运营其他医院放疗中心。

放疗是肿瘤治疗的重要手段，却又常被轻视。于金明院士指出， 造成“轻视放疗”现象的根本原因在于我国放疗设备的普及程度低，这严重制约了我国放疗专业的发展，并进一步影响了我国肿瘤疾病的治疗水平。

“我们能全面提升放疗中心的临床效率、治疗质量、运营效益和患者体验。” 林杨林表示，新里程医院集团将把丰富的医院运营管理经验复制到放疗中心的建设中。 （新里程医院集团供稿）