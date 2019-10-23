回顾兖矿总医院的46年芳华
曾名为“兖州煤炭生产建设指挥部中心医院”“兖州矿务局中心医院”，“兖州矿务局总医院”，“兖矿集团总医院”的兖矿总医院，从几间瓦房、几十名员工、几十张床位，到目前拥有1600余名员工、3个院区、8家分院及9家社区卫生服务站或卫生所、总计床位近2000张的三甲综合性医院，走过了46年旅程。
让我们通过一组老照片回顾兖矿总医院的46年芳华。
1972年，医院筹建小组合影
刚刚成立时（现南宫房位置）
1980年代初的医院门诊楼
1986年，“兖州矿务局总医院”召开第一次党代会
1987年，护理部工作人员合影
1990年代，一家人抱着早产的三胞胎在儿科治疗后出院，家长脸上的喜悦溢于言表
1991年，安徽凤阳洪灾，医务人员捐赠救灾物资
1994年，医院引进当时最先进的全自动生化分析仪
1997年，5·12护士节演唱会
2000年，医务人员送医下乡，服务群众
今天的兖矿总医院
新里程医院集团控股投资兖矿总医院，于2018年4月20日举行签约仪式
据介绍，在新里程医院集团和兖矿集团的支持下，兖矿总医院全院职工未来还将致力于将医院建设成一家具有现代化治理制度的集团化医院。 （新里程医院集团供稿）
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