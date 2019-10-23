新里程医院集团赋能兖矿医院 与常春藤共建心脏中心

8月8日，北京常春藤医学高端人才联盟（以下简称“常春藤”）与兖矿新里程总医院正式签约，双方合作共建心脏中心。

北京常春藤医学高端人才联盟主席吴永波、山东省邹城市卫生健康局局长梁超、新里程医院集团首席人才官曹文辉、新里程医院集团首席医疗官王爱亮、兖矿新里程总医院院长张传军、兖矿新里程总医院党委书记杨传华等出席了常春藤与兖矿新里程总医院合作共建心脏中心签约仪式。吴永波与张传军分别代表双方签约。

签约仪式后，常春藤3位专家王敬民秘书长、华潞（阜外医院心脏内科主任医师）、王芳韵（北京儿童医院心脏中心副主任）以及兖矿新里程总医院心脏中心的5名专家组成义诊团队，在医院门诊大厅举行大型义诊活动。常春藤的阜外医院小儿麻醉科副主任医师王嵘、阜外医院体外循环科副主任医师冯正义到医院麻醉科、手术室以及心脏中心科室进行现场指导。

随后，常春藤7位专家还与新里程、兖矿新里程总医院管理层和专家进行座谈，深入探讨新阶段工作计划。

吴永波将亲自担任兖矿新里程总医院心脏中心特聘主任，协助医院组建医疗技术专家团队，培养心脏诊疗人才并完成心脏中心专家门诊、技术人员培训、危重症病人的会诊、手术实操教学、心脏中心医生的继续教育授课、帮扶指导申报、开展相关科研课题等项目，全力提升医院的心血管疾病诊疗水平。

据介绍，兖矿新里程总医院心脏中心是山东省济宁市重点学科，拥有心内一科、心内二科、心内三科、心外科、心脏重症监护室（CCU）和介入治疗科的完整配置，年开展心脏介入手术1000多例，各种心脏外科手术200余例，在冠心病、先心病、心律失常、高血压、心力衰竭、冠脉介入诊疗和心胸外科手术等方面拥有丰富经验。

北京常春藤医学高端人才联盟是由国内医学专家联合知名企业发起的非营利性的社会团体，集结了来自于全国知名医院重点科室副高以上职称的专家。截至2019年6月中旬，常春藤在全国 21 个市县开展了包括心内科、心外科、妇产科等九个相关学科的人才培养项目，为市县两级合作医院培养了一支“带不走”的医疗人才队伍。在帮扶地方医院建设心内科与心外科这一领域，专家们先后走进四川、山西、重庆和黑龙江的多家医院，并帮助这些医院的心脏科室得到长足发展。

新里程与常春藤联盟的合作始于2015年4月，双方期望“共同为提升医疗欠发达地区的医疗水平开展技术帮扶，通过提升科室、远程医疗等形式，缓解中国医疗资源不均衡的难题”。

自此开始，新里程不断引入合作伙伴为旗下医院赋能，并摸索出系统化提升旗下医院的方案，包括学科建设、医疗质量、护理服务、人才培养、机制创新、绩效改革、品牌提升、信息技术、商业模式等医院发展需要等方面。 （新里程医院集团供稿）