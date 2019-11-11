6S助力改善医疗服务 第六届6S在医院管理中应用大会在京召开

11月7至8日，第六届6S在医院管理中应用大会暨首届中国医院6S管理最佳实践案例大赛在北京举办，本届大会由中国医科大学航空总医院和中国医院6S管理联盟联合主办，旨在鼓励医疗机构推广应用6S管理，持续推进6S管理制度化、规范化、常态化，不断改变医院服务、改进医疗品质、改善就医体验。据悉，目前自发加入联盟成员医院已达80家。

会议现场 赵宸/摄

中国医院6S管理联盟理事长、航空总医院党委书记、院长王文标在大会开幕式上发表致辞时表示，随着医改深入推进，分级诊疗、药耗零差率、医保付费机制改革以及病患需要有更好体验的医疗服务等，都对医院固有管理模式提出了新的要求和挑战。航空总医院通过10年的实践与探索，深刻体会到推行医院6S管理，是打造舒适就医环境、持续改进医院服务、不断提升医疗品质、营造和谐医患关系的好理念、好方法、好抓手。

本次大会同时举办了首届6S最佳实践案例大赛。据中国医院6S管理联盟副理事长、航空总医院院长助理江龙来介绍，此次大赛共收到联盟成员医院申报6S管理实践案例62例，专家组以选取改善角度、案例实施质量、推广应用价值三个维度为评选标准，经过严格评审，最终入选此次大赛共有25组案例，其中医疗组5例，护理组、管理组各10例。

江龙来表示：“通过这种分享交流方式，帮助与会人员系统掌握医院6S管理的精髓与实施方法，一同共享医院6S管理取得的成果和经验，也是落实健康中国战略，推进高质量发展，推广医院6S管理，打造人民满意医疗服务的有效举措。”

据悉，来自全国21个省市自治区85家医院的260余位院长、副院长和中层管理者，以及中国医院6S管理联盟理事成员等参加了本次大会及最佳实践案例大赛，共同探讨、分享了6S在医院管理应用中取得的成果和经验，国家卫健委医政医管局、中国质量协会、北京医院协会、中国航空工业集团等相关领导及嘉宾出席活动并发表相关主题演讲。（牛建蕾）