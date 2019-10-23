营山县人民医院提升综合能力 通过“联”“动”让百姓得便捷

营山县人民医院是营山县城内一家集医疗、科研、教学、预防保健和康复为一体的国家三级乙等综合医院，是营山县城镇职工、城乡居民基本医疗定点医院和交通事故救治定点医院，也是首批国家卫生建康委重点扶持的500家县级医院之一。

医院始建于1941年7月1日，时称营山县卫生院。1956年10月，正式更名为营山县人民医院。自建院来，营医人始终坚持以“人民医院为人民”为使命，传承“崇德、精湛、团结、创新”的院训，秉承“一切以患者为中心”的宗旨，栉风沐雨，砥砺前行。今天的营医人，正为将医院打造成为“人民信赖的川东北区域性医疗服务亚中心”的目标而继续努力。

内联，强化疾病综合诊治能力。为保障危急重症患者得到更好的早期评估、危险分层、正确分流与科学救治，避免高危患者的漏诊、误诊，使其能够在第一时间按照医学常规和指南进入诊治程序，得到最及时和规范的诊断治疗。医院通过严格的流程和现代化的管理措施，整合各种技术力量，积极筹建了胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心。于2018年正式提出建立院内五大临床急救中心，并上报行业主管部门。2019年5月，五大临床急救中心建设工作正式启动。今后，医院还将进一步发挥县域医疗引领作用，不断提升院内五大中心建设水平和急救服务能力，提高基层医务人员对疾病的早期救治能力和规范化诊疗水平，最大限度缩短急性心肌梗死患者的早期救治时间，构建更完善的区域协同救治体系、提升救治率和救治效果。

外联，增强百姓就医获得感。医院通过医院搭建平台、科室结对子、专家交朋友的模式，积极推进与其他医院、院校之间的交流合作。一是继续与华西等上级医院开展网络远程会诊、教学，特别是健康管理中心，将纳入华西医院管理质控体系。二是成为四川省超声医学质控中心指导医院，提升医疗技术基础质量和整体水平。三是成为川东北急性胰腺炎诊疗中心营山基地，标志着医院对胰腺炎的精细化救治迈入新的台阶。四是与川北医学院附属医院结成肿瘤放射治疗专科联盟医院，努力促进医院肿瘤放射治疗学科发展、提升医疗技术基础质量和整体水平，造福患者。五是邀请市中心医院、川北医附院等上级医院多名专家定期来院坐诊、带教，极大地带动了医院发展。

区域联，实现医疗服务连续性。随着医改的不断深化，我国医疗卫生事业得到了迅速发展，广大群众在就医方面的幸福指数也有相应的提高。为了最大限度地优化卫生资源配置，从而形成上下联动、优势互补、资源共享的运行机制，由营山县委、县政府主导，县卫健局牵头，营山县人民医院建设的营山县区域远程医疗中心应运而生。

营山县区域远程医疗中心包括心电中心、检验中心、超声中心、会诊中心、影像中心。区域远程医疗中心是建立医联体的一部分，以解决目前基层医疗机构面临的主要问题为出发点，立足于建立“三个通道”、实现“两个下沉”、推动“一个提升”。

建立“三个通道”即建立卫生人才向下流动通道、基层医务人员职业发展通道和患者双向转诊绿色通道。将该院人才、技术上的优势与基层医疗机构的地域优势相结合，利用网络技术，构建“基层机构检查诊疗、上级医院诊断质控”的区域远程医疗中心检查模式，解决基层缺乏诊疗技术的难题，突破基层医疗机构人才缺乏的困局。

实现“两个下沉”即实现优质医疗资源下沉和普通门诊患者下沉。以区域远程医疗中心为基础，从县域整体医疗发展角度出发，本着“合作、共赢、创新、发展”的原则，针对各级医疗机构的不同特点明确工作任务，从规范管理、人才培养、学科共建、远程医疗、技术协作等方面对成员单位进行指导和帮助，从而提高成员单位的服务能力、医疗质量、技术水平，实现优势互补，相互协作，共同发展，逐步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，快速提升我县医疗服务水平和能力，再造新的就医流程，降低看病经济负担，节约医保统筹资金支出，积极引导患者在乡镇看病就医。

推动“一个提升”即推动县域医疗机构及基层医疗卫生机构服务能力的共同提升。认真总结经验，不断强化服务理念、创新服务模式、提高服务质量和技术水平，拓展医联体建设服务范围，加强信息一体化建设，全力引导县域内其他医院的技术帮扶、人才培养，加大优质医疗资源下沉力度。

党建纪检动起来，思想防线不能松。据了解，该院严格通过抓学习，提高干部政治素质；通过抓制度，健全各项工作机制；通过抓阵地，增强党组织凝聚力、向心力。持续加强医院党建工作和党风廉政建设社会评价工作，深入开展“大学习、大讨论、大调研”；持之以恒进行行风专项整治，弘扬积极健康的党内政治文化。强化纪检工作。加强法纪教育，筑牢思想防线；强化督查督导，畅通投诉渠道；开展廉政谈话，压实压紧责任；建立健全制度，扎紧扎实“制度篱笆”。

让“心”动起来，文化铸魂聚人心。加大宣传力度，以多种方式丰富医院文化内涵，医院整体形象得到提升。成功加入中国医疗自媒体联盟，微信公众号获批成为联盟正式成员；自编自导节目“绥山医魂”，在南充市首届中国医师节文艺汇演中上演，好评如潮；录制了健康管理中心宣传片，展示该院新风貌；拍摄了医院第一部微电影《逆风的眼睛》，获上万网友点赞，“营医精神”和“营医情怀”已在人民群众中广为流传。在市卫计系统职工运动会、营山县“巾帼心向党，健康美丽行”运动会中勇夺奖杯，增强了全院职工归属感和荣耀感。

控费措施动起来，让惠于民显实效。医院下大力气落实控费工作。一是继续施行药品零差率销售。二是严格执行“两票制”。三是继续实行门诊、住院医师处方点评制度，加大了合理用药、合理检查、合理治疗整治力度。四是努力推进单病种付费和临床路径管理，开展临床路径百余种，缩短了病人住院天数，减轻了病人经济负担。高度重视按病种收费工作，根据工作实施方案认真组织实施，坚决执行102个病种收费不得超过符合本院等级的最高限价，成立了控制医疗费用不合理增长的专门组织机构，并按类别进行分组督查；五是通过三医监管医保人均费用、耗材比例、住院时间及其它医疗过程中的异常情况，真正做到医疗“四合理”；六是为在2019年1月1日平稳落实取消公立医院医用耗材加成的相关规定，医院提前对耗材价格一一核实，确保在耗材使用方面不为患者增加负担。

指标监管动起来，服务质量提上去。抓质量，医疗勤督查。该院新成立医疗三监管办，严查患者住院时间、总费用、医药耗材比例等指标；院领导及相关职能部门坚持深入临床一线，定期对核心制度的落实、合理检查治疗用药、院感防控、临床路径管理、病历书写、服务态度、业务学习等进行督查，在环节质控和终末质控上下“狠功夫”，严格奖惩、及时整改；深入开展优质护理服务，落实责任制整体护理，开展满意度调查，提升服务品质，保证医护质量与安全。

管理制度动起来，与时俱进更合拍。完善规章制度，加强质量安全管理。医院根据三级医院评审标准，根据医院工作制度、职责、流程、预案。建立健全了内部管理机构、管理制度、议事规则、办事程序等，继续规范内部治理结构和运行规则，提高了医院议定事项的执行力。定期召开医疗质量与安全管理委员会会议和质量追踪会，编印《委员会简报》，通过管理工具，进行PDCA循环，持续改进。院领导及职能科室定期深入到科室、病房，对医疗质量、卫生管理、服务态度、工作纪律等各方面监督检查。对发现的问题现场办公，及时整改。

公共服务动起来，责无旁贷显担当。该院深入全县各社区、乡镇进行开展“世界母乳喂养周活动”、“门诊党支部开展主题党日活动”等共20余次义诊，开展免费体检、健康咨询等活动，普及健康知识。该院承担了多起政府指令性突发公共卫生事件伤病员的救治，并以强烈的责任担当，救治“三无”病人和贫困患者。为全县数万名残疾人提供准确优质的鉴定服务，完成征兵、高考学生健康体检服务。该院抽调26名专业人员对口支援基层医疗机构，并抽调2名专业人员对口支援凉山州，提高了基层服务能力。在国际马拉松比赛、自行车联赛、县运动会等重要活动期间，提供全方位的医疗保障服务。（营山县人民医院供稿）