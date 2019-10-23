赣县区人民医院“三大”建设全面提升医院综合能力

近年来，赣县区人民医院围绕全面加快推进赣南苏区振兴发展，着力深化医院改革，全力提高特色专科建设、基础设施建设、人才队伍建设。提高技术水平和服务质量，打造服务品牌，增强核心竞争能力和发展能力，强化医院文化建设，突出专科特色，提高医疗质量，深化优质服务，确保医疗安全，改善就医环境，增加业务用房，更新医疗设备，创建和谐平安医院为重点。医疗卫生服务能力显著提升，实现了经济效益和社会效益的双丰收。

赣县区人民医院始建于1976年。医院系中国高血压联盟、中国医院协会会员单位、国家慢性肾病研究中心成员单位、全国医院报刊协会会员单位和全国颅内血肿微创穿刺清除术协作医院及中山大学附属第一医院、广东省人民医院、江西省人民医院、江西省妇幼保健院、江西省肿瘤医院协作医院。

医院现有主任医师6人，副教授、副主任医师50人，中级职称卫技人员260余人。设有40个临床及职能科室，开放病床800余张。2017年医院业务总收入达3.16亿元，门急诊人次达43.7万余人次，出院人次达3.28万余人次。医院拥有现代化高精设备上百台（件），全院实行计算机信息化管理。

特色专科建设是该院的一个亮点，也是医院发展的根本。近年来，赣县区人民医院始终坚持走“质量强院、科技兴院、文化塑院、形象立院”的发展战略之路，大力推进特色专科建设。

加强健康体检科的建设。设有体检相关的多个科室，以及一辆健康体检车，能提供全面、全方位的体检服务。健康体检科根据受检者年龄、性别、身体状况、经济条件，全新推出15种健康体检套餐及专科疾病筛查，以供体检者任意选择，也可由医学专家为体检者量身定做，提供不同的个性化体检服务套餐。

着力加强重症医学科（ICU）的建设。重症医学科的服务宗旨是最大限度保障病人生命安全，提高全院抢救成功率。科室共有13张病床并配备多种先进设备支持。

着力加强心血管内科的建设。心内科是医院重点科室，在心血管疾病诊治及危重抢救方面疗效显著。已成功开展了心脏永久性起搏器植入、冠脉造影、冠脉支架置入、主动脉支架植入术等大量高难度手术，极大地减轻了患者的病痛，改善了患者的生活质量，延长了患者的寿命，提高了家庭幸福指数。

着力加强血液净化中心建设。血液净化中心规模床位40张，为急、慢性肾功能衰竭病人的透析治疗提供了舒适、有效、安全的场所。2017年，累计免费血透1.76万余人次，共减免费用100余万元。

着力加强五官科、儿科和妇产科的建设。五官科拥有先进设备用于“光明·微笑”工程的实施和“两病”、“两癌”筛查工作。“光明·微笑”工程的实施，受到了白内障患者、家属及人民群众的广泛赞誉；妇产科对5183名适龄妇女进行了筛查，共筛查出“两癌”患者124例，对筛查出来的患者进行了精心救治和转诊。

着力加强肿瘤科的建设。科室拥有目前国内最先进的综合治疗设备，使常规肿瘤治疗与科技方法结合，极大地提高了恶性肿瘤的控制率。

着力加强高压氧舱治疗室的建设。高压氧舱治疗室可供12人同时进行治疗。

着力加强介入手术室的建设。科室成功开展了心血管、肿瘤等疾病的介入诊断治疗，可开展多项高难度介入手术。截止目前，这些新技术的开展，走在了全市县级医院的最前沿，填补了县级医院的空白。

着力加强康复医学科的建设。康复医学科作为现代医学中的一个重要分支，是促进病、伤、残疾患者康复的医学学科，是现代康复医学的理论及治疗方法为诊疗特色专科。科室设置了单独的病房和门诊治疗区，病房区设有用于康复的多个工作室，拥有结构合理临床经验丰富的医生，康复治疗师和护理团队，能全面开展从现代康复治疗技术为主的运动疗法，作业治疗和物理治疗以及心理治疗，并配合中医传统的康复疗法等综合治疗。

着力加强120急救中心的建设。为加强急诊急救能力建设，提高院前急救能力，赣县区人民医院实行了急诊科与120急救中心统一管理，实现了急诊病人的无缝隙服务，提高了急诊病人的抢救成功率。医院按照省里的要求，新建了一栋120急救中心大楼，并配备了11辆120急救车，车上抢救设施先进齐全，在每辆120急救车上安装了行车记录仪，准确地记录120急救车的行车轨迹，提升了120急救服务中心的服务能力，同时也担负着全区63万人民的医疗急救、预防保健、突发公共卫生事件处置、重大传染病防治等重要工作。

着力加强超声心电、影像科的建设。近年来，医院的规模不断壮大，医院投巨资引进了先进设备，可解决群众看病就医难的问题。

着力加强临床技能操作培训中心的建设。医院耗资40余万元购买临床技能操作培训设备（各类操作模型），医务科、护理部定期组织全院医务人员进行技能考核，切实提高了医务人员的操作技能水平。

着力加强信息化的建设。医院加大了信息化的投入，在门诊中西药房、儿科门诊、CT室、介入放射科和超声心电科安装了叫号系统；门诊大厅及住院部每层楼安装了费用查询机；在门诊一楼、三楼和住院部一楼安装了银医合作的自助挂号缴费系统，解决了群众看病排长队问题；同时，医院对计算机网络系统进行了全面升级改造，包括电子病历系统、HIS系统、LIS系统、PACS系统，将加快医院信息系统的运行速度，提高工作效率。

着力加强微创外科的建设。医院成功开展了一批微创新技术、新项目，大部分新技术在赣南县级医院处于领先水平，有多项技术填补了赣州市内空白，部分技术达到省内先进水平。

着力加强药品及卫生材料的管理工作。医院加大了药品及卫生材料的监管力度，对部分药品和卫生耗材进行了二次议价，对照县级公立医院改革的要求，将取消药品加成，直接让利给百姓，切实减轻百姓看病负担。

在基础设施建设方面，医院领导班子始终把基础设施建设摆在最突出的位置，2005年5月医院门诊大楼竣工并投入使用，2010年12月住院综合大楼的投入使用；2014年3月老住院大楼的重新装修改造（包括康复医学科的装修和儿科输液大厅的建立），缓解了目前将近1000人住院患者住院难的问题；2015年1月120急救中心顺利搬迁。从目前医院的结构布局来看，主要是分门诊部和新老住院部三栋大楼，远远不能满足群众的看病就医需求， 根据区“十三五”规划要求，2019年，在区委、区政府的正确领导和市、区卫生主管部门的精心指导下，我院将规划建设一栋住院综合大楼，改善群众看病就医环境，着力解决群众看病就医难的问题。

人才是兴院之本，强院之基。为促进医院医疗质量管理和持续发展，医院把为群众提供安全、有效、便捷、价廉的医疗卫生服务，是贯彻科学发展观，改善民生和促进社会和谐发展的重要精神，并落实到每一位干部职工，进一步统一思想，提高认识。积极营造尊重知识、尊重人才、尊重人的价值和创造价值的氛围。以科学的方式管理人才，促进人才的引进和保留工作。一是选派业务骨干外出进修学习。每年都选派临床、护理、医技等专业技术人员共计30余人到省内外知名医院进修学习；二是加大人才的引进力度。近几年，从知名医学院通过公开招聘的方式引进了11名临床硕士研究生，以及面向全市公开招选了30名卫生专业技术人员。三是继续加大力度引进研究生以上高端人才。我院通过多种有力措施，使专业技术人员队伍不断壮大，业务水平不断提高，人才贮备得到了加强，有力地增强了医院的发展后劲。

此外，医院对建档立卡贫困人口门诊和住院患者医药费用实行“三免四减半”，2019年1月至6月，门诊患者共1767人次，减免费用9385元；住院患者共3443人次，减免费用54758元，合计5210人次，减免费用64143元。2019年1月至6月医院全面落实“四道保障线”，完成3403人次报账，总费用合计21914630元，其中基本医疗保险14872189元，大病保险1526575元，二次补偿1258061元，商业补充保险2550629元，民政救助812688.93元，医院垫付93486.05元。同时，医院全看启动了15种重大疾病救治工作，2018年1月至6月，已完成补偿318人次，住院总费用为2591450元。（赣县区人民医院供稿）