间期乳腺癌患者患其他癌症风险更高

瑞典卡罗林斯卡学院科学家22日在英国《自然·通讯》杂志上发表的一篇论文指出，在两次常规筛查间隔期发现乳腺癌（间期癌）的患者罹患其他癌症的风险更高，报告多发癌家族史的可能性也更高。这一结果或为癌症预防方案的实施提供新的指南。

乳腺癌已成为当前社会的重大公共卫生问题。实际上，乳腺并不是维持人体生命活动的重要器官，原位乳腺癌也并不致命。但是，当乳腺癌细胞丧失了正常细胞的特性后，细胞之间连接变得松散、容易脱落，游离的癌细胞可以随血液或淋巴液播散全身，形成转移。

目前研究发现，间期乳腺癌的肿瘤一般较大，转移性较高。且这种肿瘤更具侵袭性，预后也比筛查发现的肿瘤要差。

鉴于此，卡罗林斯卡学院研究人员菲利克斯·格拉斯曼及其同事，此次分析了两项瑞典研究和一项美国研究收集的数据，一共囊括了14846名乳腺癌患者，其中1772例为间期乳腺癌。研究团队发现，间期乳腺癌患者在确诊前后被诊断出其他癌症的可能性更大，如肺癌、结肠癌和皮肤癌。被诊断有其他癌症的间期乳腺癌患者报告多发癌家族史的比例，是没有间期癌患者的三倍，这表明遗传性罕见突变或在其中起到了一定作用。

研究人员表示，将以上研究结果纳入考虑范围，或能帮助更新现行的癌症预防方案，比如对特定人群进行补筛，提高间期乳腺癌幸存者和她们亲属的意识。研究人员认为，有必要展开后续研究，进一步阐明哪些具体罕见突变与间期乳腺癌和多发性肿瘤有关。（记者张梦然）