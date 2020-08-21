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568个癌症驱动基因确定

2020年08月21日08:22 来源：科技日报

　　科技日报北京8月20日电 （记者刘霞）据物理学家组织网17日报道，西班牙科学家在最新一期《自然评论·癌症》杂志上发表论文称，他们对28000个肿瘤的基因组进行分析后，一次鉴定出了568个癌症驱动基因，提供了迄今最完整癌症驱动基因汇编。

　　癌症特征是突变和细胞基因组内的其他改变会导致细胞不受控制地生长。一个肿瘤可出现数百至数千个突变，但只有少数几个突变对其致癌性至关重要，这些关键突变影响癌症驱动基因的功能，因此，寻找拥有这种癌症驱动突变的基因是癌症研究的主要目标之一。

　　在最新研究中，由生物医学基因组学实验室的努瑞亚·洛佩兹—比嘎斯领导的研究团队对来自66种癌症的约28000个肿瘤的基因组进行了广泛的计算分析，并确定了568个癌症驱动基因。

　　研究人员称，这些关键基因在调节细胞生长、细胞周期和DNA复制等方面起特定作用。这些基因内的突变赋予恶性细胞快速无休止地繁殖、逃避免疫系统和其他防御系统、扩散和侵袭其他组织，为其自身利益改变环境等能力。

　　比嘎斯说：“我们最新的驱动基因汇编为临床和基础研究领域的研究人员提供了至关重要的知识，并且对临床决策具有重要影响。例如，如果我们知道肿瘤的致癌能力依赖一种特定的蛋白质，那么肿瘤学家可以采用经过批准的靶向疗法，即抗体或其他阻碍其功能的抑制剂来治疗病人。”

　　通过鉴定568种癌症驱动基因，研究人员发现，大多数基因具有高度特异性，其突变仅能触发几种类型的肿瘤。只有不到2%的驱动基因，用途广泛，可导致20多种不同类型的癌症。生物医学研究助理亚伯·冈萨雷斯·佩雷斯说：“尽管自从癌症驱动基因首次被发现以来，我们就知道它们具有不同程度的特异性，但最新研究成果让我们可以更好地解决这个问题。”

(责编：许晓华、李轶群)


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