“乡村医生”淋巴瘤科普公益行项目北川站举行

10月17日，由江苏复星医药与复宏汉霖依托复星基金会乡村医生健康扶贫项目平台所举行的“乡村医生”淋巴瘤科普公益行团队来到公益行程的第六站——四川省北川县。该项目旨在提高国家贫困县对淋巴瘤疾病的防治、诊断及治疗水平的公益项目。

北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任、淋巴肿瘤内科主任，中国抗癌协会CSCO专业委员会执委会委员朱军，中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）血液科主任丁凯阳，四川大学华西医院上锦分院血液科何川，四川绵阳四O四医院血液内科主任邹文蓉齐聚北川，为提升当地淋巴瘤血液疾病规范化诊治水平、减少因病致贫率助力国家脱贫攻坚战略献计献策。北川羌族自治县副县长谢普和县卫健局局长袁家贵等对远道而来的公益团队一行表达了真挚的欢迎和感谢，并代表公益行团队，向当地医院捐赠了一台远程诊疗设备，齐心协力为当地血液肿瘤患者构筑出美好明天。

北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任、淋巴瘤科主任朱军教授

朱军在致辞中表示，加强对淋巴瘤的疾病意识，并选择更适合患者的治疗方案，将有助提高农村百姓的疾病治疗水平，减轻因治疗所带来的整体经济负担。“我特别高兴今天能够因为‘乡村医生’淋巴瘤公益行来到北川。希望我们也能够传承北川精神所体现的大爱和无私，通过分享交流，为这里的老百姓，指出一条正确规范的淋巴瘤诊断治疗道路。”朱军说。

安徽省肿瘤医院血液肿瘤科主任丁凯阳教授现场解答当地居民咨询

丁凯阳围绕“浅识常见血液病”这一主题为近70名当地乡村医生带来了专业知识培训。他表示，要想保证良好的治疗效果，需要从早期诊断、规范治疗两手抓起。及时、精准的疾病诊断是正确治疗的前提，按时按量用药、定期复诊则是规范化治疗过程中必不可少的保障。生物类似药在质量、安全性、疗效方面都与已获准注册的原研药具有高度相似性。

培训结束后，朱军、丁凯阳、何川和邹文蓉一同前往当地医院，为血液病患者进行免费咨询，并提出切实可行的后续治疗建议，消除了他们不必要的担忧。未来，江苏复星将继续以惠及更多血液肿瘤患者为责任，携手行业专家、学者，为提高全国各地区对淋巴瘤疾病的预防、诊断及治疗水平做出积极贡献。