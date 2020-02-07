隔离病毒 不隔离爱！淋巴瘤患教e直播大型公益活动

新型冠状肺炎疫情下，血液、肿瘤等重症患者可获得的医疗资源覆盖大大减少。值得关注的是，淋巴瘤等肿瘤患者由于疾病本身、手术、放化疗治疗，免疫力低下，较正常人群罹患感染新型冠状病毒的风险增高，因此更应加强防护和正确就医。如何才能使淋巴瘤患者安然渡过疫情期，成为患者们关注的焦点。

在中国临床肿瘤学会的组织下，抗淋巴瘤联盟与抗白血病联盟联合，由马军教授、朱军教授牵头联合全国血液、肿瘤等多学科专家的力量，面向全国淋巴瘤患者发起“e直播-隔离病毒 不隔离爱”在线公益患教项目，将在疫情期间持续为淋巴瘤患者答疑解惑。2月6日，哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军教授，北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任、淋巴瘤科主任朱军教授，中山大学肿瘤医院内科党支部书记、副主任黄慧强教授，上海血液学研究所常务副所长、上海交通大学医学院附属瑞金医院血液内科常务副主任赵维莅教授，天津医科大学肿瘤医院淋巴瘤内科主任张会来教授和北京大学肿瘤医院院长助理、淋巴瘤科副主任宋玉琴教授参与了第一期的直播。

目前，由于疫情的客观原因，按时就诊检查、及时治疗对于很多患者都无法实现。马军教授和朱军教授向在线参与的淋巴瘤患者及家属表达了慰问，希望能够通过此次直播回应患者关切、缓解焦虑，从而能减少患者不必要的奔波和被感染的风险。

黄慧强教授、赵维莅教授、张会来教授和宋玉琴教授首先解答了患者最关心的问题：目前医院门诊、病理、影像等检查是否能照常进行以及对于外地患者如何进行治疗和随访的安排。专家们就收集上来的问题，提出了相关建议：进展期和高侵袭性的淋巴瘤患者需要尽快与当地医生和主管医生进行联系；惰性和慢性的淋巴瘤患者如无明显症状可等待疫情结束；对于初次就医的淋巴瘤患者，若没有出现明显的全身症状，如反复高热、淋巴结包块迅速增多增大、以及相关压迫疼痛症状等严重影响正常的生活，应尽量少去或延缓去医院。专家们特别强调，若已确诊的淋巴瘤患者症状明显、病情较重，为防止病情加重，则需要接受及时有效的治疗；而再次就诊的患者，还是应以症状为主要的考量因素。如果患者没有发热等全身症状，那么建议去医院的时间延后。若患者病情进展迅速（如淋巴瘤复发、出现明显危及生命的症状），再加上放疗或者放化疗的应用，影响了机体的免疫状态，容易导致新冠感染的风险增加。针对这种情况，应在做好疫情防护的前提下，到当地医院找到专科主管医生根据具体病情进行及时、合理的治疗和检查。六位专家对每一位患者的问题进行了充分耐心的回答。

在直播的同时，留言区患者提问非常积极，详细描述自己的病情，希望得到专家的解答。专家们当机立断延长了此次直播时间，迅速整理了患者的留言并在线上即时解答。本次直播最终延长至一个小时五十分钟，专家们一共回答了108个问题。在新冠疫情下，各位专家以实际行动诠释了对患者的呵护和关爱。

为了更好更快更多的帮助到更多患者，2月10日下午2点-3点将进行第二次淋巴瘤患教e直播大型公益活动（直播链接: https://live.hst.com/RhpbFhJWh）。“冬将尽，春可期，愿山河无恙，世人皆安！”朱军教授鼓励广大患者坚定信心！在新冠疫情下，专家们将全力以赴守护患者！

医患携手、共克时艰！隔离病毒、不隔离爱！