北京回龙观医院临床五科主任，北京大学医学部教授 陈大春

本期节目：精神分裂症是怎么回事？为什么一个人会有两个灵魂？

精神分裂症是一种十分常见的重性精神障碍。受传统思维的影响人们往往认为精神病患者都是“疯子”，其实精神分裂症并不是一种不治之症，只是它的症状比较复杂，易反复发作。人为什么会得精神分裂症？什么样的人群会易患精神分裂症？

陈大春主任医师指出，任何人从理论上讲，对精神分裂症没有免疫力。下列因素可能与精神分裂症的发病有密切关系。

首先，遗传因素。从临床上大量的案例和病例可以发现，遗传因素在精神分裂症的发病过程中起了非常关键性的作用。比如直系亲属，像父母、兄弟姐妹，他们同病率会很高。父母一方得病，其孩子得病的风险高达15%，双方均得病，子女得病风险高达40%。明显高于普通人群患病率。也就是说，直系亲属患者有这样病的人更容易患精神分裂症。

第二，性格因素也是患病的一个原因，性格不良，比如所谓的分裂性人格，偏执性人格，这些人比较敏感、多疑、固执、内向等等，具有上述心理特征的人也是易患病人群。

第三，家庭环境因素，一些孩子生长在不良家庭环境中，从小受到了家庭成员的虐待，特别是受到和性有关的虐待；还有家庭破裂，父母关系，暴力等也是非常高危险因素。

第四，环境压力。比如说，他的家庭非常不幸，经济条件比较差，生活在社会的底层，受到的精神压力大；或者成人以后，面对工作、家庭、社会的心理压力比较大，也是精神分裂症的因素。

还有一个因素，比如在母孕期的感染包括病毒、细菌感染，孕妇各种产伤、新生儿的外伤、缺血缺氧等。所谓生物学的因素，这些因素会影响人神经发育障碍，改变人脑的结构，最终形成精神分裂症发病。

精神分裂症目前来说，它是在遗传背景的基础上多种因素，包括生物因素、心理因素、社会因素综合作用下发病。精神分裂症是一种复杂性的遗传性疾病。

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专家简介：

陈大春，主任医师，北京回龙观医院临床五科主任，北京大学教授，硕士生导师。从事精神科及心理临床工作30年，对精神科疑难杂症、难治性心理疾病有着独特诊治手段。荣获中国精神卫生领域百姓满意好医生，连续3年上榜北京“胡润中国好医生Top10”，荣获北京回龙观医院“金牌医师”、“金牌教师”称号。目前承担北京大学医学部硕士生培养、八年制精神病教学工作，有着丰富的临床及教学经验。多次荣获北京大学医学部及回龙观医院优秀教师称号。

擅长： 抑郁焦虑障碍、强迫症、老年性精神障碍、精神分裂症及双相障碍等药物治疗。