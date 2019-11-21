易被精神分裂症盯上的几类人，你在其中吗？
牛建蕾
精神分裂症是一种十分常见的重性精神障碍。受传统思维的影响人们往往认为精神病患者都是“疯子”，其实精神分裂症并不是一种不治之症，只是它的症状比较复杂，易反复发作。人为什么会得精神分裂症？什么样的人群易患精神分裂症？
从理论上讲，任何人对精神分裂症都没有免疫力，以下因素可能与精神分裂症的发病有密切关系。
第一，遗传因素。从临床上大量的案例和病例可以发现，遗传因素在精神分裂症的发病过程中起了非常关键的作用。比如直系亲属，像父母、兄弟姐妹，他们患病率会很高。父母一方得病，其孩子得病的风险高达15%，双方均得病，子女得病风险高达40%。明显高于普通人群患病率。也就是说，有直系亲属患此病者更容易患精神分裂症。
第二，性格因素。比如所谓的分裂型人格，偏执型人格，这些人比较敏感、多疑、固执、内向，是易患病人群。
第三，家庭环境因素。一些孩子生长在不良家庭环境中，从小受到家庭成员的虐待，特别是受到和性有关的虐待。还有家庭破裂、父母关系、暴力等也是非常危险的因素。
第四，环境压力。比如一个人的家庭非常不幸，经济条件比较差，生活在社会的底层，受到的精神压力大，或者成人以后面对工作、家庭、社会的心理压力比较大，也是易患精神分裂症的因素。
此外，还有生物学的因素。比如在母孕期的感染包括病毒、细菌感染，孕妇各种产伤、新生儿的外伤、缺血缺氧等。这些情况会影响人神经发育障碍，改变人脑的结构，最终形成精神分裂症发病。
本文由北京回龙观医院临床五科主任陈大春教授进行科学性把关。
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