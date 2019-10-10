精神分裂症是怎么回事？为什么一个人会有两个灵魂？

现在越来越多的新闻和影视作品中会出现“精神分裂症”的字眼，比如最近看了一部非常火的台湾电视剧《我们与恶的距离》，根据台湾真实事件改编，聚焦于精神疾病诱发的一些系列社会问题。

精神分裂到底是一种什么疾病？真的有那么可怕吗？精神分裂症一个很典型的表现就是患者思想里面的“我”常常听到“某一个声音跟自己说话”，或者说看到“某一个人在跟自己说话”，这里面的“某一个人”现实中可能并不存在。

2019年10月10日（周四）下午15:00，“人民好医生”客户端将邀请北京回龙观医院临床五科主任，北京大学医学部教授陈大春进行视频和图文访谈，为您解答怎样才算精神分裂症？有没有先兆？确诊后该如何进行治疗？敬请关注！

专家简介：

陈大春，主任医师，北京大学回龙观临床医学院科主任，北京大学医学部教授、硕士生导师，北京医师协会精神科专科医师分会理事，西部精神医学会重性精神障碍专业委员会常委，北京市自然科研基金、首都卫生发展科研专项基金获得者，中华精神科杂志，中国医药科学杂志审稿专家，国家自然科研基金，北京市自然科研基金，浙江省自然科研基金同行评议评审专家。在国内外核心期刊发表论文120余篇，其中SCI论文60余篇，影响因子120多分，参编专著2部。科研成果获北京市科技成果二等奖、多次学术会议优秀论文奖，荣获中国精神卫生领域百姓满意好医生，连续3年上榜北京“胡润中国好医生Top10”，荣获北京回龙观医院“金牌医师”、“金牌教师”称号。

擅长：抑郁焦虑障碍、强迫症、老年性精神障碍、精神分裂症及双相障碍等药物治疗。

日常生活中，很多人会自嘲感觉自己精分了，对于这种自嘲，大家都习惯报以一笑，但是很多人可能根本不清楚，他们口中的精分的真实是什么样的。

精分，一般指的就是精神分裂症。

精神分裂症，患者的感觉、思维、和情感出现问题而与现实脱节，主要症状为幻觉、妄想、行为异常，15~25岁青少年是高发人群。

对于大多数人来说很难在生活中见过精神分裂症患者，对于精分的认知，源于各种新闻或者影视剧，但实际上，精分有时候并非完全像影视作品中那样，更多的是体现在患者和家人的痛苦之上。精神病患犯错，家属很自然地认为是自己没有看护好所导致。

严重的精分有什么症状？

1、幻觉

2、各种各样的妄想

病人把虚幻、不存在的事情，当成了真实情况，不被事实所纠正、不能被说服，病人对此坚信不疑，无论其事物是否真实存在，对于病人来说，他想的、他认为的就是“真实存在”，即妄想。

较好的情况是导致病人对妄想的“真实”逃避、害怕、恐慌等负面情绪，将自己沉寖在一个半真半假或者是完全虚假的世界，对疾病的发展只有负面影响。

而较坏的情况，则是精神病人把其他人妄想成要对自己不利或者自己仇恨的人，对“假想敌”进行攻击伤害，以此来保护自己，这样很容易导致悲剧的发生。

3、情感淡漠

对亲人不理睬，生活自理能力低下。

4、严重者可导致自杀或是伤人

因为病人精神方面的受创，很难分辨幻听是否真实发病时狂燥不安、抑郁、幻听幻觉、敏感多疑、思维紊乱、胡言乱语、乱摔东西、冲动伤人、不能控制自己等。更甚者，对幻听的内容是绝对服从，即便是叫他去自杀、伤害他人等恶性行为，他都毫不犹豫的去做。

而且，因为幻听的突然性，病人的行为也是毫无征兆，觉得是该做的，他就会付诸行动，叫人无法预防。

5.认知功能受损

病人记忆、判断、分析、理解、逻辑思维严重受损，影响社会功能。

加强病患的及时治疗

对于精神分裂症患者来说，如未获得及时治疗，疾病症状会给他/她带来极大的损伤，影响患者的日常学习、工作、生活等能力，最终会造成精神残疾，给社会和家庭带来极大的负担。

对于精神病患，大众会恐惧、会歧视；对于杀人犯家属和其辩护律师，大众会指责、会威胁。这一切对于普通人来说是情感的宣泄，但对于事件中心人物可能就是致命伤害。

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