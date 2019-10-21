护理精神病人要注意哪些事项？

北京回龙观医院临床五科主任，北京大学医学部教授陈大春

本期节目：精神分裂症是怎么回事？为什么一个人会有两个灵魂？

家属在看护患者的时候，有哪些注意事项？北京回龙观医院临床五科主任，北京大学医学部教授陈大春带来温馨提示。

陈大春医师表示，虽然精神障碍患者的攻击和暴力行为并不常见，但毕竟还是有一部分精神分裂症的患者会出现，因此进行一些防护很有必要。

首先，作为家属，作为监护人，要了解一些精神卫生知识和概念，提高自我防御能力。要从思想上提高防范意识，也就是所谓的风险意识。有了这个意识，知道了他有这种可能性，才能采取一些主动的措施。提高防范意识，是降低病人攻击、暴力行为最主要的手段。

第二，要密切观察患者病情的波动，观察病人最近的生活起居，生活习惯，情绪变化，睡眠质量及服药情况等。

第三，观察病人最近的工作、学习，与外人交往能力怎么样。给病人树立信心，消除思想顾虑和自卑心理，增强适应及自我调节能力。

第四，鼓励患者更好的去适应社会节奏、承担家庭责任，尽可能去寻找一份力所能及的工作。适当参加体育锻炼及文娱活动。杜绝饮酒、控制吸烟、注意劳逸集合、避免精神刺激，保持心态平衡。

第五，观察病人服药情况，监督病人服药依从性，让病人养成规律服药的好习惯，自觉、主动服药。如果病人最近不怎么服药了，你看到他的药瓶子很长时间没有动，或者药的剂量明显的变少，这些因素提示我们患者病情有波动的可能性。

第六，要密切观察药物的副作用，并及时妥善处理，要与医生时常沟通，保持联系，由医生根据病情变化指导调整服药剂量。一旦发现有病情有复发迹象，应立即就医。

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专家简介：

陈大春，主任医师，北京回龙观医院临床五科主任，北京大学教授，硕士生导师。从事精神科及心理临床工作30年，对精神科疑难杂症、难治性心理疾病有着独特诊治手段。荣获中国精神卫生领域百姓满意好医生，连续3年上榜北京“胡润中国好医生Top10”，荣获北京回龙观医院“金牌医师”、“金牌教师”称号。目前承担北京大学医学部八年制精神病教学及硕士生培养工作，有着丰富的教学经验。多次荣获北京大学医学部及回龙观医院优秀教师称号。

擅长： 抑郁焦虑障碍、强迫症、老年性精神障碍、精神分裂症及双相障碍等药物治疗。