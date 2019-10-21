患有精神疾病的人容易暴力伤人吗？

北京回龙观医院临床五科主任医师，北京大学医学部教授陈大春

本期节目：精神分裂症是怎么回事？为什么一个人会有两个灵魂？

大众对于精神分裂症患者的误区很多，比如说得了精神疾病的人容易暴力伤人。北京回龙观医院临床五科主任医师，北京大学医学部教授陈大春表示，只有大众消除误区，才能以一个正确和积极的心态去看待这些患者。

陈大春主任医师指出，精神分裂症伤害他人的比例是非常小的。出现这种情况的概率不到1%，也就是说，大部分病人是不存在暴力事件和伤害他人的。只有极小一部分人会出现这类情况。

陈医师强调，暴力行为不是精神分裂症自身的症状，出现暴力行为，多半是受症状的支配，失去自我控制，或者患者确实可能遇到了一些困难，无法自我控制。

大部分的情况下，精神分裂症患者主动伤害别人比例并不高，更多的是伤害自己，所谓的自伤、自杀、自残。据统计有5%-6%的精神分裂病人会自杀成功，自己结束了自己的生命。大概有20%的病人，会在其一生里面出现自杀未遂。有自杀意念的人或自杀想法的人，比例就更高。

从这些数据可以发现，精神分裂症的病人伤害他人的现象真的不是很多，更多的是伤害自己。

伤害自己有很多因素，第一个因素可能是得病以后抑郁了，之所以会产生抑郁，一个是可能来自环境的压力，比如社会歧视，即使病情痊愈回归社会后不被社会容纳和他人理解、包容。再有患者患病以后可能面临失去了工作，还有失恋，甚至失去家庭，从而会导致这种抑郁的情绪或抑郁症状从而产生自杀行为。还有就是患者自己对疾病不认可而带来“病耻感”，自己认为不是正常人，觉得没有办法见人。第三，抑郁症状本身就是精神分裂症的症状之一。

特别要注意的是，精神分裂症在发病的高峰期，伤害自己、自杀的行为反而不高。症状控制下来了，回到社会上，回到家庭，觉得自己没有价值，不被社会所接纳，不被大家所尊重和理解，这个时候他觉得他不是一个有用的人，会采取自杀的行为。

为了防范患者伤人或伤己行为发生，作为家属要明密切观察病人情绪、行为、睡眠及服药情况。作为整个社会要关注，要理解，要包容精神病患者。如果病人出现伤己的情况，要及时拨打心理热线或者拨打急救电话，挽救病人的生命，要阻止悲剧的发生。

对于大众要进行更多科普宣传，精神分裂症的病人有一些行为，思维方式不为大家所理解，但那时是精神症状，患者也是身不由己。通过积极综合治疗可以很好控制异常行为，恢复理性。大众要积极提供力所能及的帮助、理解他们的痛苦，专业机构通过有效的持续治疗来缓解他们的症状，让病人尽快地更好地恢复理智，过正常人的生活。

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专家简介：

陈大春，主任医师，北京回龙观医院临床五科主任，北京大学教授，硕士生导师。从事精神科及心理临床工作30年，对精神科疑难杂症、难治性心理疾病有着独特诊治手段。荣获中国精神卫生领域百姓满意好医生，连续3年上榜北京“胡润中国好医生Top10”，荣获北京回龙观医院“金牌医师”、“金牌教师”称号。目前承担北京大学医学部八年制精神病教学及硕士生培养工作，有着丰富的教学经验。多次荣获北京大学医学部及回龙观医院优秀教师称号。

擅长： 抑郁焦虑障碍、强迫症、老年性精神障碍、精神分裂症及双相障碍等药物治疗。