晚期肝癌生存时间可延长近一倍

全球超过一半肝癌发生在中国。由于肝癌的隐蔽性强，一半的患者就诊时已经是晚期肝癌，预后极差，不接受治疗的患者生命仅3个月左右。

中山大学肿瘤防治中心肝胆胰脏科石明教授团队进行的前瞻随机Ⅲ期研究显示，一种新的肝动脉灌注化疗方案可将晚期肝癌患者生存时间延长近一倍。

记者获悉，上述研究成果已于近期发表于国际肿瘤学顶尖杂志《JAMA Oncology》（影响因子22.416）上，石明教授为通讯作者，中大肿瘤防治中心何敏柯博士为第一作者，李启炯医生、邹如海副教授和沈静娴副教授为共同第一作者。

标准方案

对巨大肝癌患者疗效不佳

目前，晚期肝癌的标准治疗是索拉非尼或仑伐替尼，其对肿瘤负荷低的患者控制效果显著，但对于肿瘤巨大或伴有门静脉主分支及以上癌栓的患者，单纯口服这类药物疗效欠佳，中位生存时间仅半年左右。

以顺铂为基础的肝动脉灌注化疗已在日本及很多亚洲国家开展超过了30年，被日本指南推荐为晚期肝癌的标准治疗之一，但其疗效不确切，在全球范围内也未得到广泛认可。

石明教授团队之前发表的研究证明，索拉非尼联合以奥沙利铂为基础的肝动脉灌注化疗疗效显著，但是，该治疗是否优于目前的标准治疗，仍缺乏循证医学证据。

新方案为患者

创造手术机会

针对这个临床问题，石明教授牵头国内多家研究单位，开展了一项前瞻随机Ⅲ期研究。研究结果显示，接受索拉非尼联合奥沙利铂、氟尿嘧啶、甲酰四氢叶酸（FOLFOX）方案的肝动脉灌注化疗的患者，疗效显著优于单用索拉非尼的患者，而且安全性可接受。

石明团队对247例患者进行研究，索拉非尼联合肝动脉灌注化疗（联合组）将晚期肝癌的患者的生存时间从7.13个月延长至13.37个月。

新方案还为患者接受根治性手术创造了机会。联合组中有16例患者后续接受根治性手术切除，其中3例患者肿瘤完全坏死。

在安全性方面，联合组的患者出现更多的粒细胞减少、血小板降低和呕吐等副作用，但这些不良反应均可在对症处理后好转。

丧失手术机会

可尝试肝癌介入治疗

肝癌介入治疗常用于不可切除的肝癌，肝动脉灌注化疗属于介入治疗的一种，它完全舍弃常用的碘化油、明胶海绵等栓塞剂，具备微创、准确、安全、高效、并发症少、可重复性高等特点。

它是通过股动脉穿刺，置管于肝动脉，对肿瘤持续灌注高浓度化疗药物，发挥最大限度的杀伤作用，并且药物首先通过肝脏这一负责人体新陈代谢的器官，全身副作用会更少。

目前，肝动脉灌注化疗在我国的普及性不高，其推广需要国内医生协同攻关，从而最终为肝癌患者带来福音。（全媒体记者任珊珊 通讯员何敏柯、陈鋆、余广彪）