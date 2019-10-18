业界热议：健康管理与健康保险走向融合

10月16日，由人民网·人民健康和中国健康管理协会主办，爱康集团战略合作，药联健康、妙健康协办的2019中国健康管理与健康保障高峰论坛在北京召开。

在“完善健康保障，满足人民美好生活需求”圆桌论坛上，全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁，中华医学会健康管理学分会主任委员、解放军总医院健康管理研究院院长曾强，中国人保健康首席健康管理运营官陈龙清，北京妙医佳健康科技集团有限公司副总裁林俊峰围绕健康管理与健康保险的关系以及人工智能赋能健康管理等话题建言献策、展开深入交流。

抗癌药入医保，百姓与保险公司双获改革福利

2019年10月，17种抗癌药品进入我国医保目录。全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁表示，抗癌药入医保，是百姓与保险公司双双获得改革福利的惠民举措。

她表示，这一举措可以缓解很多长期依赖进口药品的癌症患者的经济负担，而此外还应该看到，抗癌药品价格下降后，现阶段许多健康防癌保险产品的价格也会下降，商业健康保险公司将具备更充裕的资金来开发新的防癌险，整体而言是降低商业保险成本、提高收益的一个契机。

中华医学会健康管理学分会主任委员、解放军总医院健康管理研究院院长曾强认为，健康管理与健康保障二者之间的关系是密不可分的，人们购买健康类的保险最终目的，是为了在需要时为自己的诊疗费用买单，为健康增添一份保障，由此看来健康管理和健康保险具有天然的联系。

整合资源 ，健康管理要打好全流程服务牌

在圆桌论坛上，对外经济贸易大学保险学院孙洁副院长提出，商业健康险未来要跟社会保险密切结合，特别是与社会基本医疗保险、大病保险、医疗救助等形成叠加的保障作用。

曾强则进一步表示，健康管理的两大重要支撑，一个是健康保险，一个是信息化。他提到，商业保险一定程度上是健康管理的过程。保单设计的过程中要求保险人员有全局性的思维,帮助承保人进行危险管控，对于群众的身体健康以及商业保险公司均有利。

中国人保健康首席健康管理运营官陈龙清认为，要将健康管理与健康保险有效的结合，从而丰富保险的内涵，把医疗服务嵌入到健康保险产品中，充分利用大健康领域的资源，搭建好健康生态圈。

前沿科技赋能健康管理高效发展

大数据、人工智能等前沿科技如何赋能健康管理？这一话题在圆桌论坛上成为与会嘉宾的探讨热点。北京妙医佳健康科技集团有限公司副总裁林俊峰表示，通过人工智能全方位干预、赋能服务体系，能够有效帮助相关企业提高获客转化能力，打造差异化保险产品，并通过数据追踪能力整体实现运营效率的提升。

林俊峰举例谈到，如今，互动式保险在人工智能、大数据的支持下已经投入运营，而互动式保险的核心理念正是对客户的数据进行追踪与甄别，为保险公司、代理人员以及客户之间构建出高频互动的场景，促进保险公司的业务增长。

对此，孙洁则提出，希望国家在宏观层面上进一步放开医疗数据的管理机制，促进商业保险与医疗机构之间的数据交流与共享，更有利于开发出优质的保险产品。（李凌宇）