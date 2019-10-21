药联健康联席总裁陈嘉：构建可持续发展的健康保险

为构建更加科学完善的健康保险体系，探讨新的商业保险发展模式， 10月16日，药联健康作为健康管理战略合作单位，与人民网·人民健康、中国健康管理协会合作举办 “2019中国健康管理与健康保障高峰论坛”活动。原国家卫计委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃，国家卫生健康委职业健康司司长吴宗之，国务院健康中国行动推进委员会专家咨询委员会委员、原卫生部疾控局副局长孔灵芝，中国健康管理协会会长郭渝成少将、中国保险行业协会秘书长商敬国、人民网总编辑罗华，全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁，中华医学会健康管理学分会主任委员、解放军总医院健康管理研究院院长曾强，药联健康创始人、董事长张潇臻，药联健康联席总裁陈嘉等嘉宾出席本次论坛。

药联健康联席总裁陈嘉

会上，药联健康联席总裁陈嘉以“构建可持续发展的健康保险”为主题发表演讲。他表示：“健康保险的核心在于服务，而服务的关键点是要做好保险理赔服务化。第一是要做到非现金理赔，其中包括药品直付和医疗直付；第二是要接入优秀的药品服务供应商。对消费者来说，服务获得和使用变得简单便捷，对保险公司来说，可以实现全流程数字化的合规监管和有效的赔付控制，基于大数据来更好的推动保险产品创新。”

“商保短期健康险未来的发展方向是成为健康服务工具和支付工具，只有这样，才能实现可持续发展的健康保险。药联健康致力于推动服务化理赔方式的商业保险在零售药店及健康服务领域落地，切实降低老百姓的用药成本。”陈嘉介绍，“通过近几年的发展，目前我们在全国接入的药店已经达到6.7万家，服务人数超过480万人，总交易额超过十个亿，帮助用户节约药费超过3亿。”

“去年药联健康推出换药保险，也是响应国家对绿色金融、绿色保险的号召，通过建立过期药品回收和处理的常态化机制，解决过期药品产生的环境污染和二次流通等问题。目前线下每个月出单超过100万单，累计已超过2000万单。”