孙洁：加强数据基建 促进保险业在健康中国建设中有效发挥作用

人民网北京5月29日电 28日，全国政协委员，对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“完善健康保障体系 构建美好生活”专场论坛上，孙洁表示，目前，我国商业健康保险在获取数据和相关医疗信息方面还存在一些障碍，为促进保险业在健康中国建设中发挥有效作用，加强数据基建显得十分重要。

“新冠肺炎疫情期间，健康大数据在疫情监测、疫情分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面发挥巨大的支撑作用，突显了健康大数据对社会公共管理、国民健康水平的重要作用。”孙洁表示，这次抗疫斗争中，各级政府和各个相关行业把大数据技术运用到了疫情的监测分析、人员管控、医疗救治、复工复产等各个方面，其中健康保险行业利用自身在客户信息、风险管理、健康管理等方面的优势，在抗疫过程中充分体现了作为经济减震器和社会稳定器的重要价值。

孙洁表示，健康保险可以在健康中国建设中多角度发挥作用。首先，从经济管理角度来看，健康保险可以利用互联网的技术，通过保险+医疗的模式积极参与全社会健康管理、疾病问诊及治疗。其次，从风险管理角度来看，健康保险不断完善人身保险的责任范围，尤其在健康保险产品的保障体系中，将各类传染病以及相关的各类疾病的规范化纳入到了保险责任的范围之中。最后，从经营管理角度来看，此次疫情促进了保险机构的经营管理向线上化转变。

孙洁表示，目前，健康医疗大数据可以分为四类，第一类是医疗数据，包括病例、影像数据等，其主要来源于医院，可以用于保险公司的核保、产品开发定价、健康险的发展战略决策等多个维度。第二类是健康数据，主要包括个人的健康档案、体检数据，其主要来源是医院和体检机构，这部分数据可用于保险公司开发有针对性的健康保险和健康管理的服务产品。第三类是生物数据，包括分子生物学、基因组学、蛋白质组学等数据，其主要来源于医院和第三方检测机构。第四类是运营数据，包括医院的运营数据、医疗费用的支付数据、医保结算数据等，主要来源于医院和医保部门，其中费用的支付数据和医保的结算数据，对于保险业提升理赔服务效率，改善服务质量都具有十分重要的价值和意义。

“目前，我们国家已经初步建立了健康医疗数据库，形成了人口健康信息化的体系，在健康医疗信息结合临床医疗、医保控费、药物研发等诸多领域都取得了成效”孙洁在发言中表示道。