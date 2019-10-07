不要节后综合征！这样调整助你满血复活

今天是假期的最后一天，明天就要上班了，是不是觉得还没有休息够，没心情上班，甚至还有茶饭不思、身心俱疲？这就是所谓的“节后综合征”，长假后这样调整状态，助你尽快“满血复活”。

1、立即归置好行李

假期归来后的行李不要只是往角落一放，脏衣服也堆在那里。把衣服洗了，装备们收起来，将行李箱放回储藏室，这样仪式感的举动帮你收回心。眼不见，心为静，这样更容易重新进入日常生活的状态。

2、调整作息早睡早起

不少人假期的作息非常不规律，假期结束后往往难以快速恢复和适应之前的工作或学习状态，出现晚上睡不着、白天睡不醒的情况。补救措施之一就是调整作息，尽量早睡早起，有条件的话可以适当午休。如果晚上难以入睡，洗个热水澡会有助于睡眠。

3、出去走走做做运动

时差会让人忧郁，但不要拉上窗帘，躺在黑漆漆的房间里。相反，强迫自己出门散散步，也许还能做做运动（慢跑、游泳、跳舞、羽毛球等都是不错的选择），适度的运动不仅有助于你缓解疲劳感和紧张情绪，还能有活力地开展节后工作。另外，阳光下的维生素D会让人更舒服。

4、筹划下一个假期

为了分散注意力，请尽快开始计划你的下一次旅行。度假回来后，不要让假后忧郁有可乘之机，提前计划几个假期，给自己一个目标。

5、营养膳食多吃深色蔬菜

十一期间，很多人饮食不规律，大鱼大肉一开吃就停不下来，聚会时如果饮酒过度，还会进一步加剧胃肠负担。建议节后饮食应遵循多样性原则，因为单一食物的营养肯定是不全面的，可以适当减少肉类的摄入，多吃谷类食物和绿色蔬菜。与浅色蔬菜相比，深颜色蔬菜含有更丰富的B族维生素和矿物质，专家建议可以注意增加深颜色蔬菜的比例。饮食结构建议以素、清淡为主，少油、少糖、少盐，多吃粗纤维和水果蔬菜，多喝水，加速身体的新陈代谢，帮助胃肠道恢复健康。

6、节后工作强度不宜过大

除了睡眠、饮食、运动等身体方面的调节，心理上的适应也很重要。节后短时间内不宜开展强度过大的工作，而应循序渐进，先把必要的工作做完，不要给自己太大压力，避免出现焦虑、抑郁等问题。与此同时，可以做一些心理暗示，告诉自己国庆节假期已经结束，静心思考一下未来的工作学习安排，把心态调整到正常的工作学习状态。

此外，假期的最后一天，建议你写一张便笺式的备忘录，将未尽事宜和上班或上学后头几天要办的事情罗列出来，这样可做到一目了然，避免第二天上班或上学时不知从何做起。（人民健康网综合自环球网、新华网）

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