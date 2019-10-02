国庆黄金周 这几件与健康有关的事需特别注意

国庆黄金周，很多人都会选择外出旅游，那么在旅途中可能会出现各种小风险，小编请大家在快乐出行的同时带好这些小提示，愿您健康平安归来!

住酒店——毛巾牙刷自己带

十一出行酒店成了必去之地，但同时也存在着各种健康风险，请记好这四字诀：

1、带：外出旅游或出差，有条件的话最好自带毛巾和洗漱用品，这样既低碳环保，也干净卫生。

2、喷：随身携带消毒的产品，进酒店后，对行李、衣物喷喷。衣服不要随便放，放进自己行李箱，防止蟑螂等爬过。

3、开：进房间后，第一件事就是开窗通风，不要急着关门。选房间避免新装修的房间，因为有甲醛等污染。

4、泡：酒店都有烧水壶，烧一壶水，把毛巾泡泡。洗脸最好用流动水洗，不要用盥洗盆接水洗，洗澡也最好淋浴，不要使用浴盆。

吃美食——辛辣食物要忌口

旅途中最容易发生的就是腹泻、痢疾等胃肠道疾病，不少年轻人喜欢的辛辣食品，这会破坏胃肠道黏膜。

另外，十一期间亲朋相聚，总喜欢喝点酒，也容易造成肠胃问题，要记住：

1、举杯前最好先吃点主食“垫肚子”，不要空腹喝酒，避免酒精对胃黏膜的直接伤害。

2、各类酒也少混着喝，高度数的酒更莫多喝，以免伤及肝、肾、胃肠，过量还可能引起急性酒精中毒。

3、遇到有亲友“喝高”了，别用浓茶咖啡解酒，可吃些富含果糖的橘子、葡萄等新鲜水果，或喝些糖水、果汁助解酒。

4、遇到醉酒呕吐者要助其保持气道通畅，避免误及呕吐物导致窒息;若因醉酒昏迷，应及时送医急救。

玩景点——暴走别忘停一停

十一出行，不少人选择爬山，或是开启“暴走”模式，其实这两样都对膝关节极其不利。即使不负重，爬山时膝盖负荷也是自身重量的4倍，因此别忘记做到这两点：

1、停一停：膝盖不好的人应减少爬山这项运动。或是在外出爬山时走走停停，缓解膝盖压力。

2、选好鞋：对于零鞋跟的平底鞋，在鞋内侧要有加厚鞋垫，中间凸起正好贴合脚中间的凹部。

需要长时间穿着行走或站立时，最好选择有2厘米跟的鞋子。登山时，建议选择有软垫的登山鞋。

晕车时——巧按四大穴来“应急”

旅行时免不了公共交通，不少人更是上车就晕。晕车时不妨试着按摩百会穴、合谷穴、内关穴以及耳朵上的胃反射区进行缓解。

1、首先，应闭目调神，身体肌肉尽可能放松，注意力集中到头顶，用食指和中指指肚按揉头顶的百会穴，力度适中，正时针与反时针各按揉30圈。

2、其次，再用拇指指肚分别按揉手腕上的内关穴与手背上的合谷穴。

3、最后，用两手的拇指与食指指端同时掐压耳朵上的胃反射区，力度可渐渐增大，以有疼痛感为好。

防急病——常用药物要备齐

为了保障旅行安全健康，建议您在旅行箱里放些常用药。

1、感冒药 旅游在外，天气变化多端，不方便适当增减衣物，加之疲劳抵抗力变差，很容易患感冒，建议备上感冒药。需注意的是，中药颗粒剂、退烧药各选一种即可，避免含相同药物成分的药物合用、过量服用。如果症状仍不缓解，甚至加重，需要及时就医。

2、肠胃药 您在享受美景的同时也忘不了寻觅品尝当地的美食，那么难免会因气候、饮食习惯、卫生条件等原因出现胃肠道不适，因此可针对性选用一些保护胃肠道的药物。

3、跌打扭伤外用药 外出旅游，少不得磕磕绊绊，因此还需备一些酒精棉球、碘伏、创可贴、纱布等。如有关节扭伤，在24小时内冷敷，24小时后热敷；有跌破皮肤的，可用酒精或碘伏消毒后，小伤口创可贴粘贴，大一些的纱布包扎。伤口较大者，需及时到医院清创缝合。

4、抗过敏药 陌生的环境、蚊虫叮咬、旅行路上吃的食物，以及接触的各种粉尘，都有引起过敏的可能，出现全身皮肤瘙痒、红疹、水泡等。对于过敏体质的人，可以准备一点抗过敏药。防止蚊虫叮咬可以外涂风油精、花露水。需要注意，服用抗过敏药物期间不要开车，或者把这些药物放在晚上睡觉之前服用。

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1.预计2019年国庆假期期间，我国内地发生风险相对较高需予以关注的传染病有登革热、诺如病毒病、霍乱、季节性流感等，另外要注意食物中毒等风险。

2.乘坐密闭交通工具、去往人群密集场所以及与他人接触频繁，将增加经呼吸道传播和接触传播传染病的风险，如季节性流感等。

3.节日期间聚餐和在外就餐机会增加，食源性疾病和食物中毒发生可能性会有所增加，要注意饮食卫生，预防食物中毒、霍乱等。

4.赴有登革热本地传播疫情的省份旅行，要做好防蚊措施，避免蚊虫叮咬。

5.赴境外旅行，重点应注意登革热、寨卡病毒病、黄热病等蚊媒传染病，霍乱等肠道传染病，中东呼吸综合征等呼吸道传染病，以及埃博拉病毒病的风险。

（人民健康网综合自中国疾病预防控制中心、健康时报、广州日报、新民晚报）

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