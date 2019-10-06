青少年国庆假期莫贪玩 科学护眼保视力

“十一”国庆假期即将过去，对于学生族来说，在暑假的充分放松后重新开始紧张地学习生活，生理和心理都亟需调节。好不容易迎来一年中最后的假期，他们或外出游玩，或在家休养生息。然而，由于互联网时代的到来，如今的青少年们无论走到哪里，只要感到无聊，都会用手机、平板电脑打发时间。可是，长期与电子设备“为伴”，导致眼睛疲劳过度，会使视力快速下降。

需要引起注意的是，目前在我国近视呈现低龄化趋势且发展迅速。据国家卫健委统计，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，小学生近视率为36.0%，初中生近视率为71.6%，高中生近视率为81.0%。近视已经成为影响我国青少年眼健康的重大公共卫生问题。

青少年近视防控需打“持久战”

近视已成为21世纪人类健康的杀手，政府关注、政策倾斜，青少年近视防控已经刻不容缓。对此，不久前发布的《健康中国行动（2019—2030）中提出，到2022年全国儿童青少年总体近视率力争每年降低0.5个百分点以上，2030年新发近视率要呈现明显下降趋势。“中小学健康促进行动中近视防控是非常重要的指标之一。近视防控目标，是中小学健康促进行动最集中、最敏感的一个。”王登峰表示。

另外，在日前召开的全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制第一次会议上，国家卫生健康委副主任于学军也指出，国家卫生健康委把儿童青少年近视防控作为重中之重。建立健全责任制，全面摸清近视率底数，提高近视防控专业保障水平，加强儿童青少年近视监督检查，规范近视矫正，发挥试点示范引领作用，探索有效防控模式，广泛开展健康教育与宣传动员，带动全社会同防同控，全力推进近视防控工作取得积极进展。

教育部党组书记、部长陈宝生则认为，当前近视防控仍面临亟待规范市场行为、亟待分层推进落实、亟待借鉴国际经验、亟待精准宣传教育等突出矛盾和问题，需要久久为功，打“持久战”“攻坚战”。

近视防控工作要分三层 做到“一增一减”

对于我国青少年近视发生率的不断攀升，有业内人士表示，户外活动减少、电子产品依赖和课业负担繁重是导致近视的首要因素。如何开展近视防控，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰认为，防控近视要从三个层面看：一是近视防控已上升为国家战略。青少年的视力事关国家和民族未来，全社会都要高度重视；二是向全社会发出号召，一起关注青少年视力问题。全社会行动起来，共同遏制青少年视力不良、持续下滑趋势；三是明确做好近视防控路径。充分调动政府、学校、社会、家庭和学生积极性，做好近视防控工作。

同时，他还提出，预防近视不仅要增加体育锻炼和户外活动，还要减轻不必要的课业负担，更好做好保障，包括改善照明条件、坚持眼保健操制度、掌握科学用眼的知识、养成良好的生活习惯等。“这三个方面都能做到，近视问题就会得到遏制，中小学健康促进行动就会取得明显进展。”

温州医科大学党委书记吕帆则建议，青少年近视防控要做到“一增一减”，即减少学业负担、增加户外活动，阅读书写时能真正做到“一尺一拳一寸”。根据现有的近视研究资料，阅读写字姿势与近视发生发展有很大关联，良好的姿势应该从小孩子开始抓起，家长和老师在孩子的行为习惯养成中要共同承担培养责任。

日常防控需“五项纪律”和“两个40”

儿童青少年在日常学习生活中应如何有效预防近视？北京同仁医院副院长魏文斌在接受媒体采访时提出了具体建议。

他表示，需坚持遵守“五项纪律”。“第一是避免长时间近距离用眼，看书不连续超过1个小时以上；第二是加强户外活动。经研究发现，户外活动是减少近视最有效的方法；第三就是饮食均衡，睡眠充足；第四就是养成科学用眼‘三个一’‘三不要’习惯。即在日常学习过程中，家长须要求孩子坚持眼睛距离书本1尺，手距笔尖1寸，胸距桌缘1拳的读写习惯。牢记不要在阳光直射或暗弱光线下读书；不要躺着趴着看书；不要在行走的车厢看书。”

“第五就是要孩子坚持做眼保健操缓解视疲劳，让眼睛得到休息，对预防近视有一定作用。”魏文斌还提出，家长一旦发现孩子出现视物模糊，不自觉地揉眼睛，或者经常眯起眼睛看东西等情况，家应尽快带孩子去正规医院的眼科就诊，由眼科医生为孩子进行专业的散瞳验光，检查排除其他眼科疾病，甄别真、假性近视。

北京同仁医院眼科中心斜视与小儿眼科主任付晶则指出，预防近视做到“两个40”很重要，即保持40厘米距离，用眼不超过40分钟。“我们一方面要减轻课业负担，另一方面要科学用眼，读书写字及使用电脑的时间不要过长，一定要注意休息，切忌长时间近距离用眼。特别是在用电子产品时，更要改变不良用眼习惯。看书、写作业还是用手机、电脑，都要保持30至40厘米的距离，每用眼40分钟左右后，就应远眺几分钟。

付晶还建议，家长每半年带孩子检查一次视力，从而尽早发现问题，尽早干预。家长需要注意，不能因为孩子近视度数浅，或者认为戴眼镜影响美观，角膜塑形镜太麻烦等原因，就放任不管、听之任之。要知道，长期疲劳用眼会导致近视进展更快。

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