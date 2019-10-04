长假宅在家：杜绝这些坏习惯 给身体好好放个假

放假了，有人在路上看山、看水、看人，有人宅在家里刷剧，睡觉，打游戏。国庆七天假，无论选择什么样的度假方式，但健康不能放假，做到放松不放纵，给自己的身体好好放个假。

小睡怡情 大睡伤神

睡到自然醒对上班族和学生党来说是一个甜蜜的诱惑，假期在家总会有人陷进被窝无法自拔，不能合理安排睡眠时间。

小睡怡情，大睡伤神。适当的睡个懒觉不但可以放松身体还可以神清气爽。但如果睡的时间过长，则会对身体造成不好的影响。

在知乎一则“放假休息在家能睡多久”的问答中，一名用户表示：“一天可以睡13个小时，剩下的11个小时醒着躺床上看电视。24小时完美瓜分了”。也有用户说：“放假在家凌晨3、4点睡，中午12点起，平均睡八小时多一点，但是懒床毁上午！”

懒床不但毁上午，还会打乱个人的生物钟，以至于产生“节后综合征”，导致假期结束时不能按时起床。

第三军医大学新桥医院神经内科心理咨询门诊专家戴光明表示，假日期间，看电视、上网、朋友聚会等往往打破平时生活规律，年轻人更是喜欢通宵达旦。诸多反常的生活方式，扰乱了人体的生物钟，直接影响人体的正常生理功，各种疾病会乘虚而入。

另外，长时间睡懒觉还会导致头疼、犯晕。晚睡晚起会扰乱正常的生理规律，北京朝阳医院呼吸睡眠中心主任郭兮恒在指出，一般而言，一个成人的完整睡眠周期是90分钟左右，当作息时间形成规律后，一般会在浅睡期时醒来，人也显得精神。

人体的生物钟会提醒大脑何时睡觉、何时醒过来。哪怕周末熬夜看剧，到了早上该起床的时候，人们也会很自然地醒过来。郭兮恒介绍，错过浅睡期的大脑还没完全清醒，人就会感觉各种不舒服。他建议作息时间尽量规律，不要太晚睡，白天的午睡时间控制在半小时内。

而从中医角度来讲，睡得过多也是无益的。广东省中医院心理睡眠专科主任李艳指出，单纯延长睡眠时间不能缓解疲劳。所谓“久卧伤气”，让人感觉肢倦乏力。

早睡早起，不但使新陈代谢顺畅，皮肤变好，如果加以适当锻炼还会保持苗条身材。而熬夜不但使皮肤变差，还会导致内分泌失调，成为发胖的一个重要因素。

抬头远眺 合理用眼

睡懒觉的同时，煲剧、打游戏也成了宅男宅女在家的主要娱乐。放假后，小李便一门心思的扑在了综艺和电视剧上。“除了睡觉8个小时，剩下的16个小时我基本上都在看手机。”小李如是说。

长时间盯着电子屏不但对眼睛有害，对大脑也没有好处。疯狂刷剧时常伴随着社交孤立，吃垃圾食品，缺乏运动和睡眠等多种问题，随着时间推移，对人的心身都会造成伤害。此外，借助放假的时间，更应该让眼睛充分休息。

长时间看电子屏幕会导致眼睛周围的肌肉疲劳，眼睛移开屏幕时视野模糊，甚至眼睛干涩。而且手机看视频时，屏幕距离眼睛较近，很容易造成眼疲劳，也容易诱导近视或者加深近视。

医生建议，一般看电子屏幕40-50分钟后，要停下休息，抬头往远处看10-15分钟，这样能够让眼睛得到放松。

同时，看视频最好在电视、投影或者大屏电脑上，与屏幕保持3-5米距离，并且注意一次用眼时间不要超过1小时。

注意饮食 切忌贪杯

除了要合理用眼、调整好休息时间外，还要在饮食方面格外注意。假期期间美食是不可错过的重头戏，但对于有高血脂、高血压的人来说，贪恋美食，吃太多油腻的东西会诱发疾病，还会引起反胃胀气、消化不良等现象，重者会导致血压升高。

有的人在假期期间饮食及其不规律，甚至每天只吃一餐，零食外卖成了假期“主角”。这不但不利于健康，有时还会摧毁健康。

吃饭讲究营养均衡，假期期间虽然作息有所变化，但在饮食方面也要做到按时就餐，荤素搭配。

值得注意的是，饮食中要有粗粮摄入，五谷杂粮中富含的碳水化合物和膳食纤维，不仅能提供能量，对维持胃肠正常蠕动和预防便秘也有良好的促进作用。另外，还要有果蔬摄入，水果蔬菜中富含膳食纤维和维生素。与其吃炸鸡、可乐等高糖高脂零食，不如用果蔬替代。

此外，切勿过量饮酒。假期期间朋友聚会增多，饮酒在所难免。在饮酒的同时，应注意补充足量的碳水化合物，减少酒精性脂肪肝的发生。饮酒的同时吃些蔬菜水果，或者补充维生素C、维生素E和微量元素硒等重要的抗氧化剂，也可以减轻酒精对肝脏的毒害。(王国菁)

（部分内容综合自健康时报、家庭医生在线）