血管堵没有迹可寻 哪些胸闷可能是心脏病

编者按： “身体健康是革命的本钱”，但是，在繁忙的生活中，大家往往是忙于工作，急于应酬，却忽略了身体健康这块风水宝地。其实，平时稍加注意，提早预防，健康就在我们身边。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，同您一起将健康进行到底！

血管堵没堵，有迹可寻

血管堵塞是很多心脑疾病的直接原因，因为血管通畅与否决定了身体各部位能否得到充足的血液。一旦因堵塞出现器官缺血，势必引起严重并发症，甚至猝死。

首先，识别有意义的疼痛症状。我们常说“不通则痛”，如果出现下列表现的疼痛，常提示血管阻塞。（1）突发劳累性胸痛、休息后缓解，具有“动痛静止”的特点，或出现夜间胸痛，往往提示供应心肌的血管出现了狭窄阻塞。一旦胸痛发作频繁伴不明原因的乏力、头晕、恶心呕吐等，常常是急性心肌梗死的前兆，建议在心脏血管完全阻塞前，积极治疗，防止急性心肌梗死及心源性猝死的发生。（2）肢体疼痛伴肿胀，患侧肢体肌肉有压痛，可能提示肢体静脉阻塞，此时千万不要乱动，要紧急就医，防止发生肺动脉阻塞造成的肺栓塞。肺栓塞是一种死亡率极高的疾病，较急性心肌梗死更易漏诊及误诊，也是长途旅行发生猝死的常见原因。所以，出现上述不适症状，应尽早采取预防措施，以防发生严重后果。（3）下肢活动性疼痛，仅行走数百米就不得不因疼痛停下来，医学上称为间歇性跛行。这种表现提示支配下肢的动脉出现了阻塞，建议及早治疗，防止因完全阻塞造成肢体坏死而截肢。

其次，警惕夜间打鼾。许多人夜眠时会打呼噜，还会伴随长时间的呼吸暂停，即医学上的呼吸暂停综合征。这种疾病可以诱发高血压等心血管疾病，且会使高血压、冠心病、糖尿病等的治疗效果打折，增加死亡率。建议睡觉打呼噜的人群进行体检，尽早治疗，排除心血管病的不良因素。

再次，小心肢体水肿。血管不通畅时，可引起身体水肿。这类水肿一般会根据患者的体位产生变化，特别是身体容易下垂的部位，如双腿。通常来说，肾病引起的水肿是小腿肿胀，而血管不通畅所引起的水肿，多从脚踝部位开始。

最后，重视昏厥。在脑血管得不到充足血液供应或脑血管出现暂时性闭塞时，可引发昏厥。有数据显示，约六成的昏厥是因为血管不通引起的。这种昏厥大多伴随心悸症状，这也可以作为判断昏厥是否与心脑血管疾病有关的依据之一。如果患者昏厥时伴随呼吸困难或脸色发白，有可能是患上了心肌缺血或心律失常，一定要引起警惕，及时去医院。

哪些胸闷可能是心脏病

胸闷是一种非特异性的症状，其特征就是觉得气不够用，呼吸费力或者喜欢长出气，也可表现为胸口压迫感，喜欢用手捶一捶或者按揉一会儿。导致胸闷的原因很多，有些是心脏、肺或其他疾病引起的，有些则不是病理性的，只是一种主观感觉不适。所以对于胸闷症状的处理，要具体情况具体分析。

很多人在一个面积很小且门窗紧闭的房间开会，过一段时间后，大家觉得胸闷，属于正常情况。这种不适只是在提醒身体缺氧了，需要赶紧开窗通风或者出去透透气。

如果一名中青年女性，没有高血压、糖尿病、高血脂、肥胖或者吸烟等情况，却常莫名其妙出现胸闷、气短、出长气等情况，只要到门外散散步状况就会减轻，多半说明这种症状没什么临床意义。女性在绝经期以前，身体内的雌激素会对心血管系统起到一定的保护作用，发生冠心病的机会比男性低很多。散步就能缓解，也说明胸闷症状应该不是冠心病引起的。这类患者无需进行各类检查与特殊治疗，而应自己做调整，比如保证生活规律、充足睡眠、放松思想、加强锻炼等，其中，放松思想非常重要，因为过度关注这些症状可能会进一步加重不适感。若症状特别严重，可以到医院进行抑郁、焦虑量表评估，看是否心理问题所致。当然，也有患者因为突发胸闷甚至胸痛、气短、大汗、濒死感来就诊，但经检查也排除了心脏问题。这种情况属于急性焦虑的常见表现形式，叫做惊恐发作，服用相应心脏病药物治疗无效，而应在医生指导下使用抗焦虑药物治疗。

如果在感觉胸闷的同时，伴有咳嗽、气喘、发热等症状，建议去医院呼吸科就诊，排查是否呼吸系统出了问题。

如果中老年人，特别是患有高血压、高血脂、糖尿病或长期吸烟的人出现胸闷症状，且胸闷常发生于劳累或情绪激动后，必须高度重视，及时去医院检查心电图等项目，判断胸闷是否由冠心病、心肌缺血所致。

如果一个人有高血压、糖尿病、高血脂、肥胖或吸烟等心脏病危险因素，一旦出现胸痛、胸闷、气短等应找医生咨询，必要时做一些基本检查，如心电图、动态心电图、运动心电图、心脏超声等，了解心血管系统的健康情况。若没有发现明显异常，则不需要进行更深入的检查，如冠状动脉CT、冠状动脉造影或核素心肌显像等，注意好好控制上述危险因素就可以了。

什么样的人该减肥

1.体重指数（BMI）。这是目前医学界普遍使用的体型判断指标。体重指数=体重（公斤）除以身高（米）的平方，如一个身高1.6米，体重60公斤的女性，体重指数是：60÷1.6÷1.6=23.4。这个数值在18.5~23.9之间，属于正常。如果高于23.9，就需要减重；低于18.5属于消瘦，应加强营养。注意体重指数并不能反映脂肪分布。有的人体重指数正常，但腹部脂肪堆积不少，患慢性病风险很高，因此，体重指数要结合腰围判断是否要减脂。

2.理想体重。理想体重就是人们常说的标准体重。体重没有绝对标准，因此我们称之为理想体重。理想体重（公斤）=身高（厘米）-105，如身高170厘米的成年人，理想体重是65公斤。但这个公式不适用于儿童。

3.腰围。腰围既能反映脂肪总量，又能反映脂肪分布，是评估患慢性病风险的良好指数。成年男性腰围应少于85厘米，女性少于80厘米。测量腰围要站立，双脚分开30厘米，这样体重会均匀分布。测量部位要平脐，用软尺紧贴皮肤，但不能压迫。

4.腰臀比例。就是腰围与臀围之比，男性要少于0.9，女性要少于0.8。

5.皮下脂肪厚度。腹壁皮下脂肪厚度，男性要少于15毫米，女性不应超过20毫米。这通常需要专业的皮脂厚度计来测量。

减肥需要循序渐进，一般每周减重0.5公斤比较安全，也容易接受并坚持下来。如果减重太快，有可能引起衰弱、脱发、抑郁、心律失常等问题。另外，由于脂肪分解太快，会导致血中脂肪分解的代谢产物酮体变多，引起酸中毒，后果严重。所以，减肥要有计划地进行。体重控制应成为生活理念，终生坚持。节制饮食和适量运动是减重的最健康手段，如果没有特殊情况或疾病，不推荐使用药物、手术等方法。(人民健康网综合自生命时报)

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